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Erdoğan'dan ''İstanbul'un Fethi'' paylaşımı

Erdoğan'dan ''İstanbul'un Fethi'' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Etiketler recep tayyip erdoğan istanbul'un fethi
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