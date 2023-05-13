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Erdoğan'dan seçime 1 kala Anayasa teklifi: ''Yüzde 50+1 oy değişmeli''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın yapılacak olan kritik seçimlere sadece 1 gün kala “Anayasa değişikliği olmaması için hiçbir neden yok” ifadelerini kullanarak yüzde 50 + 1 oy kuralının kaldırılacağının sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir grup televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamalarda başkanlık sistemindeki yüzde 50 + 1 oy kuralıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

Bu seçimden sonrasını kasteden Erdoğan “Anayasa değişikliği olmaması için hiçbir neden yok” ifadelerini kullanarak yüzde 50 + 1 oy kuralının kaldırılacağının sinyalini verdi.

Erdoğan programda, “Ben şahsen böyle bir adımın atılması haline buna taraftarım. Ve temennim odur ki seçim sonrasında atılacak bu adımla bir netice alırsak seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır” ifadelerini kullandı. 

Etiketler recep tayyip erdoğan 50+1 anayasa düzenleme
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