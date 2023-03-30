Erdoğan'ın İYİ Parti sorusu ve aldığı yanıt mikrofona takıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın dünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Partili Mehmet Özhaseki'ye yönelttiği "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye" sorusu ve Özhaseki'nin Erdoğan'a verdiği yanıt mikrofonlara takılında gündem oldu.

Antalya'nın Aksu İlçesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Dünkü grup toplantısına katılan Aksu, rozetinin takılması için kürsüye geldi. Aksu ile el sıkışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rozetini takmadan önce kısa bir sohbet etti. Aksu'nun İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katıldığını öğrenen Erdoğan, bu sırada yanlarında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu.