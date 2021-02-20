Eski Bakan AK Parti'den istifa etti!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın geçtiğimiz günlerde attığı “Bazen bütün izlerin birbirine karışması, bardağı taşıran son damla olur…” tweet, istifa mı edecek yorumlarına neden olurken olayın perde arkası merak ediliyordu.

Eşref Fakıbaba’nın attığı bu tweetin altından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye karşı oluşan tepki çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda İddiaya göre, AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın en yakın arkadaşı Emin İzol’un da görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Tarım Bakanlığı döneminde atadığı bürokratların neredeyse tamamı Bekir Pakdemirli döneminde görevden alındı. En son Fakıbaba’nın en yakın arkadaşı olan Emin İzol’un da Tarım Reformunda Daire Başkanlığı görevinden alınması, bardağı taşıran son damla oldu.

NUMAN KURTULMUŞ VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Kulislerde konuşulan iddialara göre, Fakıbaba’nın bu duruma çok üzüldüğü ve notere giderek AK Parti’den istifa ettiği ve istifa dilekçesini de danışmanı aracılığıyla AK Parti Genel Merkezine gönderdiği kaydedildi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in durumu öğrenince AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a ilettiği, Numan Kurtulmuş’unda beraberinde bir ekiple Fakıbaba’yı evinde ziyaret ederek, istifa kararından vazgeçirmeye çalıştıkları dile getirildi.

İddialara göre Kurtulmuş’un ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Fakıbaba’nın rahatsızlıklarını ilettiği ifade edilirken, bu rahatsızlıklarının başında da Tarım ve Orman Bakanlığında kendisi döneminde atanan bürokratlara yapılan haksızlıkları anlattığı belirtildi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

İstifasını noterden çekmediği kaydedilen Fakıbaba’nın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşeceği kaydediliyor. Diğer yandan eski AK Parti Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu’nun torunu İbrahim Eyyüpoğlu’nun Haliliye İlçe Başkanlığına getirilmesinin de Fakıbaba’yı rahatsız ettiği kaydediliyor.



