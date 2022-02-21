Gökhan Özoğuz'dan AK Partili Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabından yanıt

Sanatçı Gökhan Özoğuz, AKP’li Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun canlı yayında Avrupa ülkelerindeki enflasyonu hesaplama çabasını yorumladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı Habertürk canlı yayınında enflasyona ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulunmuş, Akbaşoğlu, “Sıkıntıları görmüyor değilim, yaşadıklarımızı Avrupa ile Amerika ile bütün dünya ile kıyas etmek zorundayız. Sonuç itibarıyla bunun sadece Türkiye’yi etkileyen bir sıkıntı ve kriz olmadığını dolayısıyla Fransa’da, Almanya’da 150 euroya dolan bir poşet, bugün 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında 1’lerin altındayken enflasyon 6-7 kat artmış.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerine ilişkin daha sonradan açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili, “lafzı ile kastının farklı olmasından kaynaklı” bir yanlış anlaşılma meydana geldiğini söylemişti.

“YALAN ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY AMA…”

Sanatçı Gökhan Özoğuz da, Akbaşoğlu’nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Özoğuz, “Yalan çok kötü bir şey ama ucunda aç kalmış, enayi yerine konmuş insanlar varken işlemez.” ifadelerini kullandı.