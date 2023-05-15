Hangi parti kaç milletvekili çıkardı ? İşte tam liste

14 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçlara göre TBMM'de çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu.

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Vatandaşlar hem cumhurbaşkanı hem milletvekili için oy verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis dağılımı da belli oldu.

Milletvekili seçim sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı 325, Millet İttifakı ise 213 sandalye elde etti. Verilere göre; Yeşil Sol Parti (YSP) 60, Türkiye İşçi Partisi (TİP) de 3 milletvekilliği kazandı.

Milletvekilliği seçimindeki ilk sonuçlar şu şekilde:

Açılan Sandık: %95.56

Katılım Oranı: 81.86

CUMHUR İTTİFAKI

Yüzde %50,41 oy

MİLLET İTTİFAKI

Yüzde 34,97 oy

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

Yüzde %9.84 oy

PARTİLERE GÖRE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

AK Parti %35.88- 269 milletvekili

CHP %24.86 - 168 milletvekili

İYİ PARTİ %9.97 - 45 milletvekili

MHP %10.47 - 51 milletvekili

YSP %8.59 - 60 milletvekili