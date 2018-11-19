HDP'de sürpriz istifa

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Bilgen’in parti yönetim organlarından istifa kararını eş başkanlara telefonda bildirdiği bugün de yüz yüze görüşerek görevini bırakacağı öğrenildi.

Bilgen’in dün gece Twitter ‘dan attığı mesajı daha sonra silmesi istifadan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Bilgen’in kararının arkasında durduğu ve gerekçesinin de Twitter paylaşımında ifade ettiği gibi Roboski katliamı davası konusundaki problemler olduğu belirtiliyor.

ROBOSKİ DAVASI SÜRECİ

2011 yılında Şırnak Roboski’de 34 sivil hayatını kaybetmişti. Roboski ile ilgili başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından kabul edilemez bulunması ise ailelerin tepkisine yol açmıştı. Dava dosyasıyla ilgilenen avukatların yasal başvuru süresini kaçırdığı ortaya çıkmış, bu durum tartışmalara neden olmuştu.

Ayhan Bilgen’in kararının arkasında da, Roboski ailelerinin eleştirdiği Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi’nin 11 Kasım 2018’de yeniden baro başkanlığına seçilmesi olduğu yorumu yapılıyor.

Ayhan Bilgen‘in yakın çevresine "Roboskili ailelere bir söz verdim ve yerine getiremedim. Yaşananları kendime izah edemezken onlara nasıl izah edeceğim. Vicdanımın bir nebze olsun rahatlaması için böyle bir karar aldım" dediği öğrenildi.

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, partinin yönetim organlarından istifa edecek ancak milletvekilliği sürecek.