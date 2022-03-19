HDP'den ayrılmıştı: Ayhan Bilgen kuracağı parti için tarih verdi

HDP'den ayrıldıktan sonra yeni bir partinin kuruluşu için girişimlere başlayan Ayhan Bilgen, kuracağı parti ile ilgili detaylar verdi.

Kars Belediye Başkanlığı görevinden alındıktan sonra HDP'den istifa eden ve "Sessizlerin Sesi Hareketi"yle yeni parti kurma hazırlığı yapan Ayhan Bilgen, HDP'den 2018 yılında istifa eden eski İzmir Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ile birlikte Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

''İSİMSİZLER HAREKETİ OLUŞTURACAĞIZ''

Toplantıda ''Bizim topluma bir borcumuz var, toplumdan alacaklıymışız gibi kitleleri çantada keklik olarak gören, oy deposu olarak gören anlayışlarla yola çıkmayacağız'' açıklamasında bulunan Bilgen, ''Bir şöhretler hareketi değil, bir yurttaş hareketi, bir isimsizler hareketi oluşturacağız. Sessiz çoğunluğun siyasete katılmasını değerli görüyoruz. Toplumun siyasette nesne olarak görüldüğü anlayışı baştan reddediyoruz, toplumu özne kılmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Yeni partinin kuruluşu için tarih de veren Bilgen, ''Partimizin adını bir iki hafta daha tartışacağız, değerlendireceğiz. Şu anda kendimizi Sessizlerin Sesi hareketi olarak tarif ediyoruz, çok daha farklı bir öneri gelirse bunu da değerlendireceğiz. Program ve tüzük tartışmalarını da tamamlıyoruz. Bu ay bitmeden kurucular listesini kamuoyu ile paylaşacağız, başvuruyu da bakanlığa yapacağız'' diye konuştu.