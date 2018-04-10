HDP'den Kılıçdaroğlu'na ''dokunulmazlık'' yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Temelli, Kılıçdaroğlu'nun “Dokunulmazlıklarla ilgili tavrın gerekçesini HDP’ye anlattık kendi arkadaşlarımıza anlatamadım” açıklaması hakkında "Biz böyle bir şeye ikna olmadık" dedi. Temelli şunları söyledi:

"Bunu neresinden düzeltelim. Nezaketimizi kaybetmek istemiyoruz. Tarih 7 Mart 2016. Kılıçdaroğlu, 'Ben dahil bütün dokunulmazlık dosyalarını Meclis'e getirin' diyor. Nisan ayında Meclis'e getiriliyor. Biz böyle bir şeye ikna olmadık. Bunun günahını böyle çıkartamazsınız. Size anlatacaklarımızı iyi dinlemeniz lazım. Size "Dokunulmazlıklar tek adam rejimini kurmak için yapılmaktadır" dedik. Bizi dinlemediniz. Siz, bunları dinleyeceğinize dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dediniz. Bence herkes anladı bir tek siz anlamadınız"

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların CHP'nin de desteğiyle kaldırılması hakkında “Dokunulmazlıklarla ilgili tavrın gerekçesini HDP’ye anlattık kendi arkadaşlarımıza anlatamadım” demişti.

Temelli'nin konuşmasından satır başları:

Bir üniversiteden, bir şehirden daha fazla 70 bin üniversite öğrencisi cezaevinde.Başbakan, Trump ile konuşarak Doğu Guta'da kimyasal silah kullanılmışsa müdahale edilmesini istiyor. Bu görüşmeyi yaparken araya da gümrük vergileri mevzusunu sıkıştırıyor. Bu nasıl bir hassasiyet, sizin gözyaşlarınız timsah gözyaşları.

Bugünkü iktidar, Suriye’de çözüme kavuşulması için adım atmıyor. Tam tersine, savaşı yükselterek kendi iktidarını sürdürmeyi düşünüyor. İnsanlar hava saldırısında ölünce meşru, topla tüfekle ölünce meşru, kimyasalla ölünce mi meşru değil?

Akkuyu’yu yapan firma, Çernobili’ yapan firmaysa, Çernobil’de olanın, Akkuyu’da başımıza gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Kimse Akkuyuluları, Mersinlileri dinlemiyor. Kimse Türkiye’nin bu risklerine dikkat etmiyor.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gelmeyen şerefsizdir

Muhtarlar Beştepe’de teorik eğitimi tamamladılar. Şimdi ellerinde silahla atış talimi yapıyorlar. Neyin hazırlığı bu? Yoksa 686 nolu KHK’deki maddeyi muhtarlarla mı başlatıyorsunuz?

Eski Trabzon İstihbarat Daire Başkanı Ergin Dinç, Hrant Dink davasından 22 yılla yargılanırken Eskişehir'de Emniyet Müdürü oluyor. 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar belinde silahla dolaşırken, Emniyet Müdürü hiç oralı değil.

Törenle bir teşvik paketi - talan paketi daha açıklandı. Törende söz alan Binali Yıldırım'ın paketten haberi yok. O hala endüstri 4.0 diye konuşuyor. Endüstri 4.0 devrimi olmadı ama Binali Bey üzülmesin, çünkü tam sırada Euro devrimi oldu, Euro 5.0 oldu.

Bu talanın bir maliyeti var. Kim ödeyecek bunu? Yakında göreceğiz, zamlarla hepimiz ödeyeceğiz. Bunu Mehmet Şimşek bilmiyor mu? Naci Ağbal bilmiyor mu? İktisat 3. Sınıf öğrencisinin bile halledebileceği meseleyi halledemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız.

Emek ve demokrasi güçleri, savaş karşıtları alanlarda buluşacak. Bu yol, mücadeleyle açılır. Bunu bildimiz için Nevroz alanlarında gücümüzü gösterdik, 1 Mayıs alanlarında da gücümüzü göstereceğiz.