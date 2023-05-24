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HDP'den Ümit Özdağ açıklaması

HDP'den Ümit Özdağ açıklaması
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından HDP'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''Ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız.'' denildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi. Özdağ ve Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak açıklama yaparken iki parti arasında 7 maddelik bir de protokol imzalandı.

"YAZILI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"
Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları ve seçimde kendisine destek veren partilerin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. HDP ve Yeşil Sol Parti tarafından yapılan duyuruda, "Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız." ifadeleri yer aldı.

 

Etiketler ümit özdağ hdp yeşil sol parti kemal kılıçdaroğlu
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