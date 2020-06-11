HDP'nin Demokrasi Yürüyüşü İstanbul programı belli oldu

Belediyelere atanan kayyumlar ve belediye eş başkanlarının tutuklanmasının ardından Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülüp tutuklanmaları üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) kararlaştırdığı “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü”nün Edirne kolu programı açıklandı.

İlk olarak 15 Haziran’da gerçekleştirilecek olan yürüyüş, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olduğu Edirne ve Leyla Güven’in milletvekili seçildiği Hakkari’den başlayacak.

Edirne’den başlayacak olan yürüyüşün İstanbul kolunun programı şu şekilde:

15 Haziran Pazartesi günü, saat 16.00: Edirne’de açıklama yapılacak. Açıklamanın ardından Silivri’de Maxi AVM’nin önünde heyet karşılaması programı gerçekleşecek.

16 Haziran Salı günü, saat 19.00: Esenyurt Meydanı’nda buluşma gerçekleşecektir.

17 Haziran Çarşamba günü, saat 19.00:Kadıköy Boğa Altıyol’da buluşma gerçekleşecektir.

18 Haziran Perşembe günü, saat 19.00: Taksim Tünel’de buluşma gerçekleşecektir.

19 Haziran Cuma günü heyetle Kandıra Hapishanesine gidiş gerçekleşecektir.