  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 11 Haziran 2020 14:41

HDP'nin Demokrasi Yürüyüşü İstanbul programı belli oldu

HDP'nin 15 Haziran'da Edirne'den başlatacağı demokrasi yürüyüşünün İstanbul programı belli oldu. HDP'nin 16 Haziran'da İstanbul'da olmayı planlıyor.

HDP'nin Demokrasi Yürüyüşü İstanbul programı belli oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Belediyelere atanan kayyumlar ve belediye eş başkanlarının tutuklanmasının ardından Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülüp tutuklanmaları üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) kararlaştırdığı “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü”nün Edirne kolu programı açıklandı.

İlk olarak 15 Haziran’da gerçekleştirilecek olan yürüyüş, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olduğu Edirne ve Leyla Güven’in milletvekili seçildiği Hakkari’den başlayacak.

Edirne’den başlayacak olan yürüyüşün İstanbul kolunun programı şu şekilde:

15 Haziran Pazartesi günü, saat 16.00: Edirne’de açıklama yapılacak. Açıklamanın ardından Silivri’de Maxi AVM’nin önünde heyet karşılaması programı gerçekleşecek.

16 Haziran Salı günü, saat 19.00: Esenyurt Meydanı’nda buluşma gerçekleşecektir.

17 Haziran Çarşamba günü, saat 19.00:Kadıköy Boğa Altıyol’da buluşma gerçekleşecektir.

18 Haziran Perşembe günü, saat 19.00: Taksim Tünel’de buluşma gerçekleşecektir.

19 Haziran Cuma günü heyetle Kandıra Hapishanesine gidiş gerçekleşecektir.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
hdp , yürüyüş , demokrasi yürüyüşü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM