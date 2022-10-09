  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. HKP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

HKP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

HKP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi, CHP liedri Kılıçdaroğlu’nun ‘kamuda başörtüsüne yasal güvence’ teklifiyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kamuda başörtüsüne yasal güvence’ teklifini yargıya taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan HKP MYK Üyesi Adnan Okur, “Devrim yasaları açıkça ayaklar altına alınmıştır” dedi.

“Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek, bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti.

Ertesi gün, ‘kamuda başörtüsüne yasal güvence’ teklifi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

4 İSİM HAKKINDA ANAYASAYA AYKIRILIK SUÇLAMASI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, siyasetin ana gündem maddesi haline gelen ‘başörtü’ tartışmasını yargıya taşıdı. HKP avukatları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Altay, Özel ve Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.  

HKP avukatları; Kılıçdaroğlu, Altay, Özel ve Özkoç’un “görevi kötüye kullanma”, “Anayasanın başlangıç ilkelerine ve 2, 10, 14/1, 81 ile 174’üncü maddelerine aykırılık”, “2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 4/2, 84, 87 ve 90’uncu maddelerine aykırılık” suçlarını işlediklerini iddia etti.

Başsavcılığa verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“DEVRİM YASALARI AÇIKÇA AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK Üyesi Adnan Okur, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiyi Atatürk’ten ve onun devrimlerinden uzaklaştırmıştır” dedi.  

Okur, “Kılıçdaroğlu’nun, ‘Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. (…) Bu yaralardan biri de başörtü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı’ açıklaması açıkça kadının esareti ve kadının zincirle evine bağlanması anlamına gelmektedir” diye konuştu.

 

Etiketler chp hkp suç duyurusu kemal kılıçdaroğlu başörtüsü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İkinci el araçta yargıdan emsal karar! Alacakları da satacakları da ilgilendiriyor
Tarlada tesadüfen tarihi keşif! Tarlasını sürerken buldu hayrete düştü
Trafikte dehşet: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı
Erdoğan hakkında dikkat çeken iddia: ''O 2 kanalı izleyip, alt yazılara müdahale ediyor''
Milyonlarca ev hanımına 1.100 TL destek ödemesi imkanı
Ünlü sigorta şirketine saldırı! Binlerce vatandaşın verileri sızdırıldı
Bu iddia olay olur: ''Vatandaşın dolar hesaplarına kısıtlama gelebilir''
Neredeyse tüm seçim anketlerinin kaybedeni olan MHP'den dikkat çeken iddia
70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu
İstanbul'da alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı