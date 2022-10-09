HKP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi, CHP liedri Kılıçdaroğlu’nun ‘kamuda başörtüsüne yasal güvence’ teklifiyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kamuda başörtüsüne yasal güvence’ teklifini yargıya taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan HKP MYK Üyesi Adnan Okur, “Devrim yasaları açıkça ayaklar altına alınmıştır” dedi.

“Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek, bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti.

Ertesi gün, ‘kamuda başörtüsüne yasal güvence’ teklifi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

4 İSİM HAKKINDA ANAYASAYA AYKIRILIK SUÇLAMASI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, siyasetin ana gündem maddesi haline gelen ‘başörtü’ tartışmasını yargıya taşıdı. HKP avukatları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Altay, Özel ve Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları; Kılıçdaroğlu, Altay, Özel ve Özkoç’un “görevi kötüye kullanma”, “Anayasanın başlangıç ilkelerine ve 2, 10, 14/1, 81 ile 174’üncü maddelerine aykırılık”, “2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 4/2, 84, 87 ve 90’uncu maddelerine aykırılık” suçlarını işlediklerini iddia etti.

Başsavcılığa verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“DEVRİM YASALARI AÇIKÇA AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK Üyesi Adnan Okur, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiyi Atatürk’ten ve onun devrimlerinden uzaklaştırmıştır” dedi.

Okur, “Kılıçdaroğlu’nun, ‘Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. (…) Bu yaralardan biri de başörtü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı’ açıklaması açıkça kadının esareti ve kadının zincirle evine bağlanması anlamına gelmektedir” diye konuştu.