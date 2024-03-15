  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İsmail Saymaz CHP'den AK Parti'ye geçebilecek 3 ili açıkladı

İsmail Saymaz CHP'den AK Parti'ye geçebilecek 3 ili açıkladı

İsmail Saymaz CHP'den AK Parti'ye geçebilecek 3 ili açıkladı
Güncelleme:

MAK Araştırma Şirketi'nin yaptığı son yerel seçim anketlerini yorumlayan Sözcü gazetesi yazarı gazeteci İsmail Saymaz, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den, AK Parti'ye geçebilecek 3 şehri açıkladı.

Yerel seçimler için geri sayım sürerken pek çok anket firması da son kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak MAK Araştırma Şirketi tarafından yapılan yerel seçim anketlerinin sonuçları dikkat çekmişti.

CHP’nin elinde bulunan 3 büyükşehir olan Adana, Eskişehir ve Hatay'da AK Parti’nin önde olduğu gözüktüğü anket sonucuyla ilgili Sözcü TV’de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci İsmail Saymaz, “Masa kurulamadı. Eğer kurulsaydı CHP elindeki hiçbir büyükşehir belediyesini kaybetmez. Bursa, Balıkesir alınabilir, Manisa’da şanslı olabilirdi” diye konuştu.

Saymaz’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

CHP ile İYİ Parti’nin ayrı ayrı seçime girmesi CHP’yi riskli sınıra çekti. Elindeki belediyeleri kaybetme ya da alabileceği belediyeleri alamama sonucunu veriyor.

Aynı şekilde Ordu ve Samsun’da İYİ Parti aleyhine işliyor. Orada da İYİ Parti sonuca daha yakın.

Bu tartışmayı da yapmak istemiyorum. İYİ Partililer haklı olarak şunu söylüyorlar: “Biz size mecbur muyuz, köle miyiz? Her seçime bizim oylarımızla girip kazanmak zorundasınız?”

Ben şunu söyleyebilirim, İYİ Parti ile CHP makul, İYİ Parti’yi mağdur etmeyecek, aldığı oy nispetinde belediyeye kavuşabileceği bir planla uzlaşabilselerdi her ikisi de karlı çıkacaktı.

Hem büyükşehir düzleminde hem ilçeler düzleminde… Maalesef bu uzlaşma sağlanamadı.

İYİ Partililer baştan bize bir ittifak planı sunmadı sonra ‘biz zaten özü başımıza yürümek istiyoruz’ öyle veya böyle sebepleri artık önemsizleşti. Masa kurulamadı. Eğer kurulsaydı CHP elindeki hiçbir büyükşehir belediyesini kaybetmez. Bursa, Balıkesir alınabilir, Manisa’da şanslı olabilirdi.

İl il 30 büyükşehirdeki son seçim anketi sonuçlarıİl il 30 büyükşehirdeki son seçim anketi sonuçlarıHaber

 

 

Etiketler yerel seçim sözcü ismail saymaz ak parti CHP iyi parti oy oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MEB düğmeye bastı: Müfredat da ders saatleri de değişiyor MEB düğmeye bastı: Müfredat da ders saatleri de değişiyor Altına talep patlaması! Darphane yetişemiyor Altına talep patlaması! Darphane yetişemiyor Seçim sonrası KDV ve ÖTV artışı mı geliyor ? Seçim sonrası KDV ve ÖTV artışı mı geliyor ? AK Parti'nin masasındaki son seçim anketi açıklandı: İstanbul ve Ankara'da kim önde? AK Parti'nin masasındaki son seçim anketi açıklandı: İstanbul ve Ankara'da kim önde? Akaryakıta saç baş yolduran çifte zam Akaryakıta saç baş yolduran çifte zam Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planlarınızı değiştirin Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planlarınızı değiştirin Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'' böyle görüntülendi Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'' böyle görüntülendi Kendini peygamber ilan edip yüzlerce çocuğun kabusu oldu Kendini peygamber ilan edip yüzlerce çocuğun kabusu oldu İşte asrın felaketinden 13 ay sonra Kahramanmaraş... İşte asrın felaketinden 13 ay sonra Kahramanmaraş...