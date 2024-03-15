İsmail Saymaz CHP'den AK Parti'ye geçebilecek 3 ili açıkladı

MAK Araştırma Şirketi'nin yaptığı son yerel seçim anketlerini yorumlayan Sözcü gazetesi yazarı gazeteci İsmail Saymaz, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den, AK Parti'ye geçebilecek 3 şehri açıkladı.

Yerel seçimler için geri sayım sürerken pek çok anket firması da son kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak MAK Araştırma Şirketi tarafından yapılan yerel seçim anketlerinin sonuçları dikkat çekmişti.

CHP’nin elinde bulunan 3 büyükşehir olan Adana, Eskişehir ve Hatay'da AK Parti’nin önde olduğu gözüktüğü anket sonucuyla ilgili Sözcü TV’de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci İsmail Saymaz, “Masa kurulamadı. Eğer kurulsaydı CHP elindeki hiçbir büyükşehir belediyesini kaybetmez. Bursa, Balıkesir alınabilir, Manisa’da şanslı olabilirdi” diye konuştu.

Saymaz’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

CHP ile İYİ Parti’nin ayrı ayrı seçime girmesi CHP’yi riskli sınıra çekti. Elindeki belediyeleri kaybetme ya da alabileceği belediyeleri alamama sonucunu veriyor.

Aynı şekilde Ordu ve Samsun’da İYİ Parti aleyhine işliyor. Orada da İYİ Parti sonuca daha yakın.

Bu tartışmayı da yapmak istemiyorum. İYİ Partililer haklı olarak şunu söylüyorlar: “Biz size mecbur muyuz, köle miyiz? Her seçime bizim oylarımızla girip kazanmak zorundasınız?”

Ben şunu söyleyebilirim, İYİ Parti ile CHP makul, İYİ Parti’yi mağdur etmeyecek, aldığı oy nispetinde belediyeye kavuşabileceği bir planla uzlaşabilselerdi her ikisi de karlı çıkacaktı.

Hem büyükşehir düzleminde hem ilçeler düzleminde… Maalesef bu uzlaşma sağlanamadı.

İYİ Partililer baştan bize bir ittifak planı sunmadı sonra ‘biz zaten özü başımıza yürümek istiyoruz’ öyle veya böyle sebepleri artık önemsizleşti. Masa kurulamadı. Eğer kurulsaydı CHP elindeki hiçbir büyükşehir belediyesini kaybetmez. Bursa, Balıkesir alınabilir, Manisa’da şanslı olabilirdi.