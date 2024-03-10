İstanbul'da bir metro hattı daha hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Bakırköy-Kirazlı metro hattının açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul’da kent içi ulaşımda önemli bir proje olan Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı bugün hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen, 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor. Hattaki istasyonlarda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar’dan Bakırköy Sahili’ne ulaşım 13,5 dakika sürecek; bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

Hattaki ilk sürüşü vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metrodan indikten sonra hattın açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbulumuzun ulaşımını rahatlatacak bir projenin daha açılışı vesilesiyle bir aradayız. Metro ve raylı sistem seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.

Ocak ayının son günlerinde İstanbul Havalimanı’na kadar uzanan metro hattının Gayrettepe-Kağıthane arasındaki bölümünü hizmete sunmuştuk. Böylece İstanbulumuzu hızı saatte 120 kilometreye çıkan, günlük 600 bin yolcu kapasiteli çok önemli bir yatırıma kavuşturduk.

İki hafta önce de Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemini devreye aldık. Neredeyse 1,5 asır boyunca şehrimize hizmet etmiş bu hattı, yeni bir tasarımla tekrar ayağa kaldırdık.

"5 YIL BİTTİ... İBB KAÇ METRO HATTI YAPTI?"

Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul… 5 yıl bitti, 5 yıl… Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey’in yaptıklarına sahip çıkıyor. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor…

Sen busun… Yaptığın bir şey yok. Dürüst ol, dürüst. 31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerim bu yalana, talana prim vermeyecek. Yolun açık olsun diyecek. Bu duvarlardaki hani ‘tam ileri’ diyor ya… Şimdi ona ‘tam ileri, yolun açık olsun’ demek lazım. İstanbul bu kararı verdi diyorum. Yeni ulaştırma projelerini tek tek hayata biz geçiririz.

"BİZ GİTTİK, 5 YIL EN UFAK BİR ŞEY YOK"

Şu andaki belediye acaba kaç tane metrobüs hattı yaptı? Nereye kadar metrobüs hattı uzadı? Hiçbir şey duydunuz mu? Yok. Yapmaz ve yapamazlar. Sadece yalan. Metrobüsü İstanbul’a kazandıran AK belediyecilik… Belediye başkanlığımdan başlayan süreçte, Kadir Bey’le devam eden süreç ve biz gittik, geldi 5 yıl en ufak bir şey yok. İşte bu hattın devreye girmesiyle çok geniş bir çevrede yaşayan İstanbullu kardeşlerimizin hayatı kolaylaşacaktır.

"BUNLARI BİR İSTANBULLU OLARAK SÖYLÜYORUM"

Çam ve Sakura Hastanesi’nin yolunu yapmadı yolunu… Ulaştırma Bakanlığı’na talimat verdim, hastanenin yolunu yine biz yaptık. Yahu ne işe yarıyorsun. Şunu da ben yaptım de... Yok. Bunları söylerken İstanbul’un dışından birisi olarak değil, bir İstanbullu olarak söylüyorum. Burada doğmuş, büyümüş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Dertliyiz, dertli. Bunlara gereken dersi 31 Mart akşamı verelim diye söylüyorum.

"İSTANBUL BİZİM İÇİN AŞKTIR"

İstanbul şehirlerden bir şehir değil, bizim için aşktır. Bu şehir Türkiye’nin en büyük hazinesidir. İstanbul’u daha yaşanacak bir hale getirebilmek için çalışıyoruz. Bu şehrin her meselesini, kendi meselemiz olarak görüyoruz. Şunu altını çizerek belirtmek isterim; İstanbul’a bu nazarla bakmayan hiç kimse Fatih’in emaneti olan bu şehri anlayamaz. İstanbul öyle büyük bir adanmışlık gerektirir ki kendi dışında başka hiçbir işle meşgul olunmasını kaldırmaz. Yani yarım gün mesaiyle İstanbul yönetilmez. İstanbul’u bırak kayağa git… İstanbul’u sel almış götürüyor; nerede… Anlayın işte.

"TRAFİK ZULÜM HALİNE GELDİ"

Trafik İstanbul’da sorundan öte zulüm haline geldi. İstanbullu kardeşlerimizin ömrü trafikte geçiyor desek yanlış bir ifade kullanmayız. Şayet biz Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Kuzey Marmara Otoyolu’nu yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdur. 2019’dan sonra İstanbul’u kaderine terk etmedik. Raylı sistem projelerinin inşasını sürdürdük. İstanbul’un transit trafik yükünü hafifletecek 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yatırımları hizmete sunduk. Bunlara kalsa Çanakkale Köprüsü’ne ne gerek diyorlardı…"