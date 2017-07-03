İşte 15 Temmuz anma törenlerinin içeriği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Avrupa'da, Amerika'da veya başka yerlerde PKK terör örgütüyle mücadele noktasında Türkiye'ye yönelik eleştiri getirenlerin, bu katliamlar, bu saldırılar, bu suikastler karşısında sessiz kalmalarını da bir not olarak düşmemiz gerekiyor. Bu, aslında onların terörle mücadele konusunda ne kadar ikiyüzlü bir tutum içerisinde olduklarını teyit eden hazin bir hadise ve durum olarak karşımızda bulunuyor. Tabii biz bunlar ne derse desinler, biz kendi yolumuzda terörle mücadeleye en etkin şekilde devam edeceğiz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için bu yolda herhangi bir geri adım atmamız asla ve asla söz konusu değil" diye konuştu.

Katar krizi hakkında da konuşan Kalın, şunları söyledi:

"Bu kriz aşılır ama Türkiye ile körfez ülkeleri arasındaki dostluk baki kalır. Suudi makamları Suudi Arabistan kralının kararını bize illettiler. Hamburg’daki G20 zirvesinde bir toplantı planlanıyordu. Ama bu demek değil ki görüşme olmayacak."

'BİRKAÇ GÜN İÇİNDE PAYLAŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz anması 11 Temmuz'dan itibaren faaliyetler başlayacak. 4-5 gün içinde Cumhurbaşkanımızın katılacağı birçok program olacak. Programı birkaç gün içinde paylaşacağız."

KILIÇDAROĞLU’NUN PROVOKASYON UYARISI

"Bu tür provokasyon girişimlerine karşı tedbirler en üst düzeyde alındı, alınmaya devam ediliyor. Bu tür şeylere izin vermeyiz."