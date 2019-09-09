''İstifa yok'' diyen Bakan: Sıkıntı var

Hüseyin Çelik istifa tartışmasının ardından yeni eğitim-öğretimi yılı mesajında eleştiride bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AK Parti’den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimler de AK Parti ile yollarını ayırmaya başlamıştı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in AK Parti'den istifa ettiği öne sürülmştü. Hüseyin Çelik ise, “Şuan için partimdeyim, istifam söz konusu değildir” açıklamasında bulunmuştu.

Hüseyin Çelik istifa tartışmasının ardından yeni eğitim-öğretimi yılı mesajında eleştiride bulundu.

Çelik, Twitter’da “Bugün 2019-2020 öğretim yılına başlayan öğretmen ve öğrencilerimize başarı, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Eğitim alanında birçok sıkıntı var ve herkes bunun farkında; ancak mühim olan, imkansızlıklar içinde başarıyı mümkün kılmaktır. Hiç bir mazeret başarının yerini tutmaz” mesajını paylaştı.