İYİ Parti'de kriz istifa doğurdu

İYİ Parti’nin ağustos ayı başında yaptığı olağanüstü kongre sonrası yeniden Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı’na getirilen Hasan Seymen istifa etti. Seymen’in İYİ Parti’nin, ‘ismi üzerinden daha fazla yıpratılmasının önüne geçmek’ amacıyla istifa kararı aldığı öğrenildi.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre uzun süredir İYİ Parti’nin seçim ve hukuk işlerinden sorumlu olan Hasan Seymen istifa kararıyla ilgili açıklama yapmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in henüz istifayı değerlendirmediği öğrenildi.

ÇERKESLERE ASİMİLASYON UYGULANDIĞINI SÖYLEDİ

Seymen’in istifasında, 2011 yılında Cumhuriyetin Çerkeslere asimilasyon uyguladığı yönünde görüşlere yer verdiği videonun etkili olduğu belirtiliyor. Videoda Seymen, “TBMM’nin yeni anayasa için derneklerden görüş istemesi sonucunda Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak biz de Çerkesler adına özellikle Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren gördüğümüz asimilasyon politikalarının sonuçlarını yaşayan insanlar olarak, birinci sınıf vatandaş gibi yaşayabilmek, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, temel hak ve özgürlüklerini herkesin eşit şekilde kullanması adına isteklerimizi TBMM’ye bildirdik” ifadelerini kullanmıştı.

Uzun süredir parti içinde devam eden tartışmada en son İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Seymen’in istifasını istemişti. Ergun’un ardından Seymen’e bir tepki de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’dan geldi. Ok, Hasan Seymen’in ‘Denge Denetleme Ağı’ üyesi olmasını eleştirerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini asimilasyon yapmakla suçlayanların ve Soroscuların yerli işbirlikçilerinin bırakın bizleri temsil makamında olması, partimize üye olması bile kabul edilemez” dedi.

DENİZLİ VE MERSİN’DEN DE İSTİFA GELDİ

Diğer yandan İyi Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak ile partinin Denizli il yönetimi de görevlerinden istifa etti. Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt, parti içerisindeki bazı kişiler ile aralarında bir takım yöntemsel farklılıklar olduğu için istifa ettiklerini açıklarken, Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak ise istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Özbayrak, Mersin’de 31 Mart yerel seçimlerinde partiye kumpas kurduğunu iddia ettiği kişilerin partinin önünü tıkadığını savunan Özbayrak, “Üç tane dört tane il başkanının olduğu bir yerde il başkanlığı yapmak bize uygun bir davranış değildir” dedi.