İYİ Partili isim masadaki son anket sonuçlarını açıkladı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti'nin masasındaki anket sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dört günün kaldığı Türkiye'de kamuoyu araştırma şirketlerinin saha sonuçlarını açıklaması da hız kazandı. Bunlardan birine dair bilgiyi, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray verdi.

Siyasetçi, ismini vermediği ancak 'çok önemli bir sivil toplum örgütü' diye tanımladığı kuruluşun sonucunu kamuoyuyla şöyle paylaştı: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 4.9 ile önde. Hayırlı olsun."