Karamollaoğlu, hayalindeki cumhurbaşkanını tarif etti!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacak kişide bulunması gereken özellikleri böyle tarif etti.

Türkiye'de her ne kadar seçime daha iki yıl olsa da, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yaşanan sorunlar muhalefetin adayının kim olacağına dair tartışmaların gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu kapsamda yapılan bazı anketlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok ismin adı öne çıkıyor.

Bugünse, daha önce bu konuda herhangi bir somut açıklaması olmayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, muhalefetin adayını tarif eder nitelikte açıklamalarda bulundu.

'ALLAH SAKLASIN İHTİRASLI BİRİ OLURSA...'

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Karamollaoğlu, İlhan Kesici'nin "O koltuk evliyayı çıldırtır" şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Ben de onu diyorum. Siz oturdunuz, evliyalık makamını da size layık gördüler, ne olacak? İmza da atsa hiçbir hükmü yok. Cumhurbaşkanı'nın niteliği bir numaralı meseledir. Cumhurbaşkanı –Allah saklasın- ihtiraslı biri olursa, 'Ben 4 sene yönetirim, gitmeden önce sizin istediğiniz değişiklikleri yaparım isterseniz' dese, bu olmayacak bir şey değil.

'PROTOKOL YAZSANIZ DA YAZMASANIZ DA BU YETKİLERİ CUMHURBAŞKANINA VERİYORSUNUZ'

Onun için Cumhurbaşkanlığı makamına tensip edilecek, halk tarafından da seçilirse Cumhurbaşkanı, bu dediklerimizi kendi inisiyatifiyle yapabilecek noktada olacak. Diyecek ki, 'Ben tek başıma karar vermek istemiyorum. Madem ki siz beni aday gösterdiniz, esas hedefiniz de bu değişikliği yapmak, oturalım; bu değişiklikleri nasıl yapacağımıza karar verelim' diyecek. İmza altına alınsın dediğiniz hususları tamamen Cumhurbaşkanı kendisi diyecek. Siz protokol yazsanız da yazmasanız da bu yetkileri Cumhurbaşkanı'na zaten veriyorsunuz."

'ADAYIN TÜM BUNLARA DİKKAT EDEREK BELİRLENMESİ GEREK'

Cumhurbaşkanının imzalarla kontrol altına alınamayacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Bir tarafta Anayasa’nın ona tanıdığı imkânlar, güç var; bir yandan da protokol der ki, benim size itirazımız yok; Meclis'te birlikte çalışalım. Bütün bu çalışmaları yapalım ama acele etmeyin, bitti gitti! Tüm bunlara dikkat ederek bir adayın belirlenmesi gerek" ifadesini kullandı. Bu kişinin tekrar aday olmayı düşünmeyecek birisi olması gerektiğini vurguladı.

'GENÇ BİRİSİ OLMAMALI'

Karamollaoğlu, Demirkaya'nın "O zaman genç birisi olmamalı" şeklindeki yorumu üzerine "Evet, çok genç birisi olmamalı. Doğru, çok genç birisini alıp da 30 yaşında Cumhurbaşkanı yaparsanız o zaman o iş, 'Benim önümde daha zaman var, daha yapsam' diyebilir" diye konuştu.

Gazete Duvar