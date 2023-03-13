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Kılıçdaroğlu AK Partili milletvekillerine teşekkür etti

Kılıçdaroğlu AK Partili milletvekillerine teşekkür etti
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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla muhafazakâr genç kadınlara seslendi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı KEma Kılıçdaroğlu, bu akşam genç muhafazakâr kadınlara seslenerek, “Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler.

Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir” dedi.

"PANİKLE YAZDIKLARINA GÖRE..."

Kılıçdaroğlu bu açıklamasının ardından, paylaşımını alıntılayan AKP milletvekilleri olduğunu söyleyerek yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”a dikkat çekerek paylaştığı mesaj şöyle:

“Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim.

Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında.

6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir.”

Etiketler kemal kılıçdaroğlu chp teşekkür ak parti ak partili milletvekilleri teşekkür etti muhafazakar
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