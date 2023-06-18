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Kılıçdaroğlu, CHP'li başkanlarla görüşecek

Kılıçdaroğlu, CHP'li başkanlarla görüşecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çarşamba günü CHP il başkanları ile görüşecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il başkanları ile bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, seçim sonuçları değerlendirilecek.

Salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, değişimin önünü açacağını söylemişti.

İl başkanları toplantısında bu kapsamda başlatılan kurultay sürecinin de ele alınması bekleniyor.

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu
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