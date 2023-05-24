Kılıçdaroğlu: Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Sana gençliğini unutturup işsiz, güçsüz bırakanlar mı gelsin. Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" notuyla bir video paylaştı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçime 4 gün kala bir kez daha gençlere seslenerek sandığa gidilmesi yönünde çağrı yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Benim için değil, kendiniz için geleceksiniz sandıklara gençler. 28 Mayıs, gençliğinizi geri almak için son şanstır. Bu sizin için yaşama sevinci referandumudur. Vatanını seven gelsin!" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama geleceğin için karar ver. Sana gençliğini unutturup işsiz, güçsüz bırakanlar mı gelsin. Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" dedi.