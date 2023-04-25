Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Şampiyonlar ligi kurduk...

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaştı.

Millet İttfakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun dördüncüsünde Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere ilişkin projelerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Adana ve Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Kılıçdaroğlu, "Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. Bu ancak şampiyonlar ligi insan kaynağı ve bolca yabancı yatırım ile olur. O da sadece bizde var." notuyla yeni bir video yayınladı.

ADANA VE MERSİN'E DİKKAT ÇEKTİ: ÖZEL BİR EKONOMİ BÖLGESİ İLAN EDECEĞİZ

Seçilmesi durumunda Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde yapacağı projeleri açıklayan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:



"Adana ve Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge 1 milyon dekar araziyi kapsayacak 5 ana kümeden oluşuyor. Yüksek nitelikli metal rafineleri, finans merkezi, yüksek teknoloji ve bilişim kümesi, otomotiv kümesi, biyokimya ve biyoteknoloji alanlarını kuracağız. Bu proje 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremi sonrasında şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve yeniden inşa etmek için çok önemli."

"BÖLGE HALKININ GERİ DÖNMESİ İÇİN İSTİHDAM YARATACAĞIZ"

Çok hafif ve dayanıklı montajı kolay yeni nesil inşaat malzemelerinin üretileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bölge halkının geri dönmesi için istihdam yaratacağız. İskenderun ve Mersin limanlarını dünyanın en büyük ve en gelişmiş yüksek teknoloji kullanan limanları haline getireceğiz. Bu limanlardan 46 ülkeye 7 günde doğrudan deniz ulaşımı sağlayacağız." dedi.