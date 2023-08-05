Kılıçdaroğlu yerel seçim startını Erzincan'da verdi: ''Sizden tek isteğim...''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi ilk ziyaretini Erzincan'ın Tercan ilçesine gerçekleştirdi. Vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu, ekonomik kriz ve hayat pahalılığına dikkat çekerek, ''Tek isteğim elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmanız'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim startını Erzincan'da verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Tercan ilçesinde vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu, Mart 2024'te gerçekleşecek 'yerel seçimler' için çağrıda bulundu.

CHP lideri halka "Tek isteğim elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmanız" ifadeleriyle seslendi.

"HAKKINIZI VERMİYORLAR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Diyeceksiniz ki; 'Bu sıcakta Kılıçdaroğlu bize ne anlatacak?' Çiftçi dediğiniz kişi tarlasında çalışır, alın teri döker, ürününü elde eder. Hatırlar mısınız? Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üzerinde şöyle bir ifade vardı; 'Ofis çiftçinin kara gün dostudur' diye. Bugün buğdayınızı, arpanızı götürdünüz. Normalde bunları alması lazım. Sıraya koyuyorlar, 'Paranızı 4-5 ay sonra ödeyeceğiz' diyorlar. Ama şunu sakın unutmayın: beşli çetenin parasını aynı gün tak tak tak, üstelik dolar olarak ödüyor. Benim görevim de milletvekilinizin görevi gibi sizin hakkınızı hukukunuzu savunmaktır.

Dışarıdan buğday alıyorlar, dışarıdan arpa alıyorlar, dışarıdan et alıyorlar, dışarıdan canlı hayvan alıyorlar. Dışarıdan mercimek alıyorlar. Dışarıdan nohut alıyorlar. Dünyanın milyar dolarlarını ödüyorlar, ama bizim çiftçiye gelince 'Para yok' diyorlar. Hakkınızı vermiyorlar. Sizin hakkınızı hukukunuzu Kemal kardeşiniz sonuna kadar koruyacak.

Çiftçiye nasıl Ziraat Bankası ucuz kredi veriyorsa; Halk Bankası’nın esnaf dostu olarak esnafa ucuz kredi vermesi gerekir. Ama kesiyorlar önünü, size gelince krediyi vermiyorlar; ama ağalara paşalara gelince dünyanın kredisini hem de çok düşük faizlerle veriyorlar.

"OYUNUZU HALKTAN YANA KULLANIN"

Sabah zam, öğlen zam, akşam zam... Nereye gidecek bu işin sonu?

'Emekliye zammı yıl sonunda vereceğiz' diyorlar. Yani 'Ocak ayında vereceğiz' diyorlar. Ne demektir Ocak ayında vereceğiz? 'Asıl zammı ocaktan sonra yapacağız durumu idare ediyoruz, ama ocaktan sonra göreceksiniz yağmur gibi zamlar gelecek' deniyor. Ocak'tan sonra belediye başkanları seçimleri süreci gelecek. Belediye başkanları seçiminden sonra asıl zamları o zaman göreceksiniz.

Allah aşkına bu güzel ülkeyi seviyorsanız, çoluk çocuğunuza hizmet ediyorsanız, huzur içerisinde bu memlekette hepimiz yaşamak istiyorsak; önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Halktan yana kullanın, adaletten yana kullanın, hukuktan yana kullanın, insandan yana kullanın."

SARIGÜL'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, ''Binlerce can, Erzincan Havaalanındayız. “Dostluk erdemlik doludur. Bu yol esenlik yoludur” diyen aşık Daimi’nin topraklarına can geldi." ifadelerini kullandı.

Erzincanlılara teşekkür eden Sarıgül, ''Altınbaşak, Mutu Köprüsü, Kuzulca, Kargın ve Mercan’da bizi bağrına basan iklimi sert, insanı mert #CanErzincanlılara teşekkürler… Gönlümüz sevgi dolu" dedi.

Altınbaşak, Mutu Köprüsü, Kuzulca, Kargın ve Mercan’da bizi bağrına basan iklimi sert, insanı mert #CanErzincanlılara teşekkürler…

Gönlümüz sevgi dolu pic.twitter.com/A5F5gBZvfv — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) August 5, 2023

Sarıgül paylaşımında, ''Sayın #KemalKılıçdaroglu’nun #CanErzincan’a gelmesi belediyecilikte Şişli Modelinin Erzincan’da uygulanması demektir. #CHP" ifadelerine yer verdi.