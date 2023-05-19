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Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajında gençlere çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajında gençlere çağrı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı 19 Mayıs mesajında "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında”Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

Etiketler 19 mayıs kemal kılıçdaroğlu mesaj açıklama
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