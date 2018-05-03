Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye ''FETÖ'cü seçmen'' tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Gazete sahipleri artık kendi özgür iradeleriyle gazetecilik yapmıyorlar. Gazete sahipleri atama ile o görevlere geliyorlar. Artık atama ile gazete sahipleri belirleniyor. Biz ne yapacağız? 6 ilkemiz var. Bütün gazeteci arkadaşlarım dinlesinler. Birincisi şu gazete sahibinin gazetecilik dışında başka bir işi olmamalı. Gazetecilik yapmak istiyorsa bir patron başımızın üstünde yeri var. Ben halkın çıkarlarını savunacağım diyecek. İkinci kuralımız gazetelerin dağıtılması bir şirketin tekeline bırakılamaz. Bugün gazete dağıtma iki şirketin elinde bunlar işbirliği yaptığı zaman Türkiye'de hiçbir gazete dağıtılamaz. Üçüncüsü gazetecilikte sendikalaşma zorunlu olmalı. Gazetecilik yapan kişi zorunlu olarak aynı zamanda sendika üyesi olacak. Sayın Genelkurmay Başkanı ile saray sözcüsünün Gül'ü ziyaretini internette haber yapmıştı bir gazeteci arkadaşım bu gazetecinin işine son verdiler. Genelkurmay Başkanı ile saray sözcüsünün 11. Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi dünyanın her tarafında haberdir. Demek ki yapılan doğrudur. Haber yalan mı? Hayır. Neden bu gazetecinin görevine son verilir? Dört Basın İlan Kurumu ve RTÜK yeniden yapılandırılmalıdır. Beş kamu ilanlarında fiyatları belirleme iktidarın keyfine bağlı o keyfiyetten çıkarılmalı. Altıncı kuralımız da televizyonlarda görüyorsunuz zorunlu ilan diyor bunların paralı olması lazım. Özel sektör nasıl bedava yapmıyorsa o da bedelini ödemelidir. Bu kuralları gazeteci arkadaşlarıma söylüyorum. 24'ünde yetki verin bunların tamamını hayata geçireceğim. FETÖ'nün siyasi ayağı bir numaralı ayağı sarayda oturan zattır. Herkes bunu biliyor. 'Ne istediniz de vermedik?' Türkiye'yi teslim ettin. Devletin kozmik odasını FETÖ'ye açmadın mı? Açtın.

''FETÖ'CÜ ARIYORSAN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIN ADAMA BAKACAKSIN''

Şunu affedemiyorum FETÖ'nün siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Bu seçmenler FETÖ'cü mü değil mi? Sen FETÖ'cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın. Rahmetli Türkeş hayatta olsaydı ben her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyen adamla asla yan yana gelmezdi. Amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar.



''SON 15 YILDA 22 BİN KİŞİ İŞ KAZALARINDA HAYATINI KAYBETTİ''

İşçiler gerçekten bayram yaptı mı? Milyonlarca gencimiz işsizse hangi bayramı yapacaklar? Son 15 yılda 22 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybetti. Bu 22 bin kişi kimdi? Bunlar gariban işçilerdi. Hala on binlerce taşeron işçisine kadro verilmedi. Bütün taşeron işçilerine kadrolarını vereceğiz. Asgari ücret net 1500 lira olmalı diye ilk biz dile getirdik. Asgari ücret 2000 lira olmalı dedik.

''SİVİL KIYAFETLE GİTTİLER''

24 Nisan 2018 günü Genelkurmay Başkanı ile İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'ü ziyaretleri... Sivil kıyafetle gittiler. Yansıyan bilgilere göre 'Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni var o törene katılmayınız, Cumhurbaşkanı adayı olmayın' diyorlar. Efendim Suriye konusunu görüştüler. Sayın İbrahim Kalın'ın Suriye konusuyla ne ilgisi var?

''ABDULLAH GÜL'DEN ÇOK AÇIK VE NET AÇIKLAMA BEKLİYORUM''

10. Cumhurbaşkanına da gidin bilgi verin o zaman. Bu bir askeri vesayet girişimidir. Diğer vesayetlerden farkı şudur askerler kullanılarak sarayın vesayeti demokrasinin üzerine giydirilmek istenmektedir. Sayın Abdullah Gül'den de çok açık ve net açıklama bekliyorum. Gitti Erbakan'ın anma törenine katıldı. Nasıl oluyor da Genelkurmay Başkanı kendisini kullandırtır?

''ASKERİ KENDİN İÇİN KULLANIYORSUN''

Eğer silah zoruyla demokrasiyi yok etmek için çare arıyorsanız biz göğsümüzü siper etmeye hazırız. Askeri kendin için kullanıyorsun. Afrin'de de kendin için kullandın. Bu işi garantileyecek olan bu ülkenin demokratlarıdır. Askeri arkasına alarak demokrasiyi mi geliştireceksin? Kışlaya adliyeye camiye siyaseti sokmayın dedim.''

''BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ DARBELERE AÇIK VE NET KARŞI ÇIKACAKTIR''

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız darbelere açık ve net karşı çıkacaktır insan haklarından yana olacaktır, bu ülkede herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye'den yana olacaktır tarafsız olacaktır. Bu olmadığı taktirde bütün söylemlerimizin hiçbir anlamı kalmaz. Biz onlar gibi değiliz. Ahlaksızlık nedir bilmeyiz adaletsizlik nedir biliriz ama adaletsizlikle mücadele ederiz.

''EMEKLİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM...''

Emeklilere biner lira ikramiye veriyorlar. Bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum eğer bu kardeşiniz bunu dillendirmeseydi siz 1 lira bile alamazdınız. Göreviniz namuslu insanlara sahip çıkmaktır. Bin lira verecek muhalefet gömü mü buldunuz diye konuşacak. Siz zaten malı götürdünüz artığını veriyorsun emekliye. Daha fazlasını hak ediyor emekli. Dünyanın parasını aldılar emekliye bin lira veriyorlar. Perdenin arkasını anlatayım size. Çünkü 2008'de sosyal güvenlik sözde reformu yaptılar.

''İKİ KİŞİDEN ÇIKIP BENDEN ÖZÜR DİLEMELERİNİ BEKLİYORUM''

Bizim yaptığımız seçim vaatleri uydurulmuş vaatler değildi. İki kişiden çıkıp benden özür dilemelerini bekliyorum. Bunlardan biri Ahmet Davutoğlu. 'Kaynağı nereden bulacaksın?' Kaynak var demek ki veriliyor. İki Sayın Mehmet Şimşek. 'Bunu yapsın CHP'ye oy veririm.' Şimdi senden bekliyorum Mehmet Şimşek önümüzdeki seçimlerde sözünü tutacaksın CHP'ye oy vereceksin. Diyeceğim ki sözünü tuttu.

''15 YILDA ÖDEDİKLERİ PARA 150 MİLYAR DOLAR''

Esnaf kardeşim de düşünmeli. O da sandığa giderken kim senin hakkını koruyor korumuyor düşünmeli ve oyunu ona göre kullanmalı. Faizi 75 baz puan artırdılar. Şimdi bunlar bize ders vermeye kalkıyorlar. 15 yılda ödedikleri para 150 milyar dolar. İçerideki faiz lobisine de 675 milyar lira ödediler. 150 milyar doları faize kaptıranlara hala oy veriyorsan o zaman hiç şikayet etmeyeceksin.''

''KOMUTAN OLSA ANLARIM ERİN NE GÜNAHI VAR?''

33 er 7 kez müebbete mahkum edildi. 15 Temmuz akşamı komutanı emretmiş erler dışarı çıkmışlar. Komutan olsa anlarım teğmen olsa anlarım bu er. Komutan ne derse er onu yapmak zorundadır. 33 ere 7 kez müebbet hapis veriyorsunuz. Erin ne günahı var?

''ŞİMDİ ÇAĞRI YAPTIM GİDİN 100 BİN İMZAYI TAMAMLAYIN O GENEL BAŞKANLAR SEÇİMLERE GİRSİNLER''

Demokrasiye kumpas kurmak istediler sözde baskın seçim yapacaklar. İyi ki bu ülkede CHP var. Bütün kumpasları ezberleri bozduk. Şimdi de çağrı yaptım gidin 100 bin imzayı tamamlayın o genel başkanlar gelsinler seçimlere girsinler. Bir şey söylerken siyaset yapanların ölçüp biçmesi lazım ondan sonra konuşması lazım. Erdoğan geçen gün 'CHP demek tezek demektir' diye bir cümle kullandı. Isınmak için Doğu Güneydoğu'ya gidin tek bir şey var ısınmak için tezek. Buna bir atasözü ile cevap vereceğim testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür.

''SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN 3 SORUYU DİLLENDİRMEK İSTİYORUM''

Sosyal medyada dolaşan 3 soruyu dillendirmek istiyorum. Sorulardan biri şu; 'Türkiye'de her şey yolundaysa neden erken seçim yapıyoruz?' İki 'Eğer işler yolunda değilse neden tekrar aynı kişiyi Cumhurbaşkanı seçiyoruz?' Üç 'Eğer ülkeyi kurtaracak Erdoğan ise ülkeyi bu hale getiren kim?' 3 soruyu bütün vatandaşlarımın vicdanına havale ediyorum.''