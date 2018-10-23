Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ''Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek amacıyla Suudi Arabistan'dan ekip geliyor. Kaşıkçı konsolosluğa geldiği zaman öldürülüyor. Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrılıyor. Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar'' dedi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''(Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi) Birinci soru Erdoğan'a neden 5 gün beklediniz? Veliaht Prens diyor ki arama yapılabilir 5 Ekim'de ama siz aramayı 10 gün sonra yapıyorsunuz. Yani 15 Ekim'de. Neden ve hangi gerekçe ile 10 gün beklendi? İkinci soru konsolosluğun konutunda da arama yapılacak 16 Ekim'de. 15 Ekim'de konsoloslukta 16 Ekim'de konsolosun evinde. 16 Ekim'de konsolos Suudi Arabistan'a gidiyor. Giderken niçin müdahale edilmedi? Neden serbest bırakıldı. Dokunulmazlığı yok hikaye. Kimden izin alıp gitti? Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek amacıyla Suudi Arabistan'dan ekip geliyor. Kaşıkçı konsolosluğa geldiği zaman öldürülüyor. Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrılıyor. Katiller herkesin gözünün önünde Türkiye'de özel uçaklara ve normak uçağa binerek Türkiye'den ayrılıyorlar. Bugün diyor ki beyefendi 'Failler İstanbul'da yargılansın.' Onlar senin himayende yurt dışına çıktılar. Sorduğum sorulara cevap istiyorum. Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar.''

(Tutuklu akademisyenler) OHAL mağduru akademisyenler var. OHAL Komisyonu 'Hiçbir suçu yoktur görevine iade edilsin' diyor ama görevine iade etmiyorlar. Ankara İstanbul İzmir dışındaki bir üniversiteye gönderiyorlar. Akademisyen sürgüne tabi tutuluyor. Bunu acaba Erdoğan biliyor mu? Onun özlediği göreve getirdiği hocalardan birisi rektör yardımcısı 'Ben daha çok okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum. Ben her zaman cahil halkın ferasetine güveniyorum' diyor. Bu üniversite dünyada saygınlığı olan bir üniversite olabilir mi? Bu cahil adam okumuş ama cehalet başka bir şeydir. Okumuş ama cahil. Bu kafa YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine getiriliyor. Eren Erdem niye hapiste? Aynı davada 12 kişi yargılanıyor sadece Eren Erdem tutuklu. Osman Kavala hangi gerekçe ile hapiste? Trump'ın mı Merkel'in mi telefon etmesi lazım? Brunson telefon etsin. Ya da iki tane uyduruk gizli şahit bulsunlar. Üçüncü havalimanında hak arayan işçiler hapiste. Yeni havaalanının CEO'su işçilerden özür diliyor ama işçiler hapiste. Nazlı Ilıcak Ahmet Altan hapiste askeri öğrenciler avukatlar hapiste. Türkiye iyi yönetilmiyor. Aslında yönetilmiyor savruluyor.

(Hükümete eleştiri) AK Parti iktidarı yoksulluk demektir. AK Parti iktidarı işsizlik demektir. AK Parti iktidarı israf adaletsiz tefecilere hizmet eden iktidar demektir. Her yerde bunu söyleyin. Arsaları sattılar devletin fabrikalarını sattılar dünyanın vergisini topladılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni batağın içine soktular. Türkiye'yi tefecilere teslim ettiler. Emir alıyorlar emirle iş yapıyorlar. AK Parti iktidarları döneminde yurt dışındaki tefecilere ödedikleri faiz 158 milyar 135 milyon dolar. Sıcak paranın götürdüğü kar 198 milyar 157 milyon dolar. Arazi de kalmadı satacak bir şey. Bu faiz bana yetmez diyor tefeci. Direndi artırmadı önce Merkez Bankası 3 kat faizini artırdı yıl başına göre. 5 yıllık devlet tahvili faizini de artırdılar. Dolar bazında faizi yüzde 7,5'e çıkardık ey tefeciler dediler. 3 misli talep oldu bakan damat son derece memnun. Yüzde 44 faizi artırdılar. AK Parti iktidarı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil bir grup tefeciye hizmet eden iktidardır. Tefeciye 81 milyonu hizmet eder hale getirmek günahtır diyoruz. Yakayı tefeciye kaptırmışlar. Türkiye'yi bu tefecilerden kurtarmak bizim boynumuzun borcudur. Sarayın bütçesi de artıyor. Yüzde 233 oranında artıyor. Bu bütçe ile mücadele etmek CHP'nin namus borcudur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tefecilere hizmet eden iktidarların yolu halkın oylarıyla gitmesidir. Gübre fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacaklarmış. Ne indirimi yüzde 100 zam gelmiş. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yem fiyatları süt fiyatlarının üstünde. Öğrenciler pansiyonda kalacak ona bile zam yaptılar. Ameliyatlar doğru dürüst yapılamıyor. Ameliyat eldivenleri bile isteniyor. Memleketi bu hale getirdiler. Önemli olan saray ve onun beslemeleri değil önemli olan bu ülkede insanların huzur içinde yaşamalarıdır.''