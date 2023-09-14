Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yeni Anayasa çağrısından, Özgür Özel'in Genel Başkanlık adaylığına, İYİ Parti'nin yerel seçimlere ittifaksız girme kararından hakkında açılan ve siyasi yasağı ile hapis cezası istenen davaya kadar dikkat çeken açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve Özbay, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisi hakkında 7 Mart 2024 tarihinde “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla görülecek olan davada savcının hapis ve siyasi yasak istediğini hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Beni tanımıyorlar. Zannediyorlar ki biz bir dava açarız, Kemal Kılıçdaroğlu korkar ve susar. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ama onların verilecek çok hesabı olduğu için susturmaya çalışıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Cesaretleri varsa, yürekleri varsa olayı getirirler TBMM'de yeniden tartışırız. 17-25'in ne olduğunu, devletin nasıl soyulduğunu, birilerinin paraları nasıl götürdüğünü... Bu adamlarda ahlak ve erdem yok ya!"

İYİ PARTİ'NİN YEREL SEÇİM KARARI

İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararı sorulan Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız. Bir siyasi parti diyor ki 'Biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz.' Saygıyla karşılayacağız" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti. Daha önce de söyledik. İttifak seçim dönemlerinde olur. Daha önce ittifakın uzun dönemli olmasının sebebi neydi, iktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metnini hazırlamaktı. Onu yaptık."

ÖZGÜR ÖZEL'İN ADAYLIĞI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın adaylığını açıklamasının beklendiği sorulan Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel arkadaşlar. Burası CHP'dir, diğer partiler gibi değildir. CHP'de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır" yanıtını verdi.

"Bütün kurultaylarımızda, benden önceki kurultaylar da dahil çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ettiler. Adaylıklarını ilan etmeleri için biz genel merkezimizde gerekli yerleri tahsis ederiz. Her türlü ikramı sağlarız, bunlar çıkarlar adaylıklarını ilan ederler. Özgür Bey yarın adaylığını ilan edecek. Bir başka arkadaşımız İstanbul'dan mektup yazmış 'genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim' diye. Hemen yanıt verdik genel merkezde adaylığınızı ilan edebilirsiniz diye. CHP demek demokrasi demektir."

ERDOĞAN'IN ANAYASA ÇAĞRISI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısıya yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan olmayan bir siyasi partiyle hangi anayasa değişikliğine oturacaksınız. Önce şunu söyleyecekler; 'Seçim meydanlarında söylediğiniz yalanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz., mülakat konusunda 'Biz özür diliyoruz. Montaj videolar yaptık, özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin anayasa yapalım?'"