Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a IMF yanıtı: ''IMF ile görüşmüyoruz!''

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini 'IMF' iddialarıyla ilgili olarak "IMF ile görüşmüyoruz. İktidarımızda IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emperyalistlerin Truva Atı; Londra'dan ne kadar para aldın?" sözleriyle kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, "IMF ile görüşmüyoruz. İktidarımızda IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok" dedi. CHP lideri ayrıca, "Türkiye’yi dilenciye çeviren Erdoğan. Bütün bunları düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Dilin kemiği yok. Dertleri Türkiye’ye yatırım getirmek değil, doları nasıl tutacakları. Benim ABD’de, İngiltere’de ne yaptığım, kimlerle görüştüğüm belli. Büyükelçiler haberli, ayrıca mutlaka bizi takip edenler, peşime taktıkları derin devlet elemanları da biliyordur. Biz faizle para istemiyoruz, yatırım, temiz para gelsin diye çalışıyoruz.

Bizi de kendileri gibi sanıyorlar. Para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışındalar. Türkiye Mann Adası değil. Uuyuşturucu baronlarına, kaçakçılara af çıkardılar, kapıları açtılar. Türkiye’yi kara para cenneti haline getirdiler. Günay Amerika’da uyuşturucu taşıyan gemiler yakalanıyor, dünyanın her yerinden mafyalar Türkiye’nin sokaklarında çatışıyor, iktidarsa seyirci, çünkü o paraya gebe. Bunlara son vereceğiz."

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