Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Altılı Masa'nın dün gerçekleştirilen toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" sözleriyle genel başkanlara teşekkür etti.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin 6 saat süren toplantısının ardından siyaset gündemi hareketlendi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı iddia edilirken, gözler altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapacağı son toplantıya çevrildi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu ise kritik toplantının ardından ilk açıklamayı yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada 'birlik' mesajı verdi. CHP lideri paylaşımında "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Temel Karamollaoglu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandu.