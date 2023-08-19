  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan kadın aday çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan kadın aday çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan kadın aday çağrısı
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde kadın adayları destekleme çağrısında bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kocacık ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki kadın yönetici sayısını artırdığını belirterek, "Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor ki, seçildikleri zaman neleri başarabildiklerini göstersinler. Kadın belediye başkanlarımız güzel işlere imza atıyor. Hem başkanlık hem de yönetimlerde yer almaları için kadınları örgütleyin" çağrısı yaptı.

“YEREL YÖNETİMLERE HAZIRLANIYORUZ”
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da "Öncelikli hedeflerinin eşit bir Türkiye” olduğuna vurgu yaparak, yerel seçimlere ilişkin hazırlık yaptıklarını duyurdu. Nazlıaka, "Yerel yönetimler halka en yakın olan birimlerdir. Giderek halktan uzaklaşan Saray iktidarında, CHP'li Belediyelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Özellikle kadınların ve çocukların daha rahat nefes alabilmesi için CHP belediyelerimizin sayısını ikiye katlamak istiyoruz" dedi.

Etiketler kılıçdaroğlu aday kadın aday
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da riskli bina tarama sonuçları korkuttu: Binaların yarısı çürük!
Mehmet Şimşek'ten isttifa iddialarına cevap
Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech İstanbul'da
Mahkeme, gözaltına alınan ünlü rapçi Heijan için kararını açıkladı
Okul alışverişi iki kat zamlandı! İşte okul alışverişinin bu seneki maliyeti
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Fiyat farkını görünce ortalığı birbirine kattı
21 Ağustos haftası burç yorumları
Depoları fulleyin! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı salladı
Tehlike çanları İstanbul için çalıyor! Naci Görür bir kez daha uyardı: 100 bin binanın...