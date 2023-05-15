Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın.'' dedi. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından video paylaşan Kılıçdaroğlu, ''Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim'' dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak." ifadelerini kullandı.

Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 15, 2023

VİDEO PAYLAŞTI: BURADAYIM BE BURADAYIM



Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda ise, "Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim.'' dedi.