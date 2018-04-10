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  4. 10 Nisan 2018 22:27

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı araştırılacak !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı dava nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında sosyal ve ekonomik durum araştırılması yapılacak.

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı araştırılacak !
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davasında mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal ve ekonomik durum araştırmasının yapılması için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 21  Kasım 2017'deki grup toplantısında kendisi ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 1 milyon 500 bin liralık  manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya,  davacılar  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız, davacı Özdemir  Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal  Çelik katıldı.

 
Mahkeme hakimi Memun Kılıç, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal  Çelik'in, celse arasında verdiği dilekçe ile ön inceleme duruşmasında mazeretinin  kabul görmediği, mahkeme hakiminin Facebook hesabında "rabia" sembollerinin  bulunduğu ve ağabeyinin bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  danışmanlığını yaptığı gerekçeleriyle, reddihakim talebinde bulunduğunu tutanağa  geçirdi. Söz verilen davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Demirhan, reddi hakim  dilekçesinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, "İddia edilen hususlar  dava konusu değildir. Hakimin reddini gerektirecek konular değildir. Talebin  reddini talep ediyoruz." dedi.

   Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız da mahkeme  hakiminin tarafsız kalacağına inandıklarını söyleyerek, bu aşamada red  sebeplerinin oluşmadığını söyledi.  Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise hakimin reddi talebini  yinelediklerini kaydederek, "Bizce nesnel ölçüler dikkate alındığında  dilekçemizde yazdığımız üzere mahkeme hakimi olarak davadan çekilmeniz gerekir."  diye konuştu.

 REDDİ HAKİM TALEBİ KABUL EDİLMEDİ 

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme hakimi, avukat Celal  Çelik'in sunduğu hakimin reddi için öne sürülen sebeplerin Hukuk Mahkemeleri  Kanunu'nun 36. maddesindeki şartların hiçbirisini taşımadığını belirterek,  tutanağa şunları yazdırdı:   "Mahkeme hakiminin reddine gerekçe olarak gösterilen sosyal medya  hesabı olan Facebook'taki "rabia" sembollerinin varlığı gösterilmekte ise de  mahkeme hakiminin hayatının hiçbir döneminde sosyal medya hesabının olmadığı,  mahkeme hakiminin ağabeyinin iş bu davada taraf olmadığı, davayla uzaktan  yakından bir alakasının bulunmadığı, ön inceleme duruşmasında vekilin mazeretinin  reddi kararının tamamen mahkeme hakiminin takdirinde olduğu, davalı vekilinin  dilekçesinde belirttiği tüm reddihakim taleplerinin soyut ve genel bir anlatımdan  ibaret olduğu anlaşılmakla reddihakim talebinin geri çevrilmesine karar  verilmiştir."

Davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise mahkemenin reddihakim  talebini geri çevirmesinin koşulları oluşmadığını belirterek, tekrar reddihakim  talebinde bulunma hususunda müvekkili Kılıçdaroğlu ile konuşacağını, bu nedenle  süre istediğini söyledi.   Mahkeme hakimi, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal ve ekonomik durum  araştırmasının yapılması için Çankayaİlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tekrar yazı  yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından,  İstanbulAnadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP Genel  Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında  yaptığı konuşmalarına yer verilmişti.  Kılıçdaroğlu'nun sarfettiği sözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  çocukları, kardeşi ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek  dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği belirtilen dilekçede, Erdoğan adına 500 bin  lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat  talep edilmişti.

AA

kılıçdaroğlu , mal varlığı , araştırma
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