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Kulislerde bomba iddia: İYİ Parti'nin Ankara adayı belirlendi

Kulislerde bomba iddia: İYİ Parti'nin Ankara adayı belirlendi
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Kulislerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Cengiz Topel Yıldırım’la uzlaşmaya vardığı iddası gündem oldu.

İYİ Parti'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için çalışmalar devam ediyor. İYİ Parti Sözücü Kürşad Zorlu, bugün partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Ankara ve İstanbul'a gelince, artık son aşamaya gelindi. İki büyükşehir adayı konusunda da çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, bu birkaç gün sürebilir belki, Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayının kim olacağı merak edilirken, yeni bir iddia gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cengiz Topel Yıldırım’la adaylık konusunda uzlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz hafta sonu İYİ Parti’de Ankara adayının belirlenmesi için hareketli geçti.

Aday adaylarının isimleri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda geçtiğimiz hafta müzakerelerin yürütülmesinin ardından Cengiz Topel Yıldırım, Akşener ile son kez görüştü ve uzlaşı sağlandı.

Yıldırım’ın çarşamba günü İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılacak bir törenle kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANLIĞINI YAPTI

1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olan Yıldırım, başkent gündemine Ankaragücü ile çıktı. Ankaragücü yönetiminde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ekibi ile mücadelesiyle öne çıktı. 

Uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlığını” da yapan Yıldırım, özellikle İç Anadolu bölgesinde çalışma yaptı.

Aynı zamanda iş insanı olan Yıldırım, genel siyasete değil, yerel siyasete ilgi duyduğunu dile getirmişti.

Etiketler kulis iyi parti iddia ankara
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