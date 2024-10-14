''Limitini düşürenlerin kredi kartını iptal edin''

Savunma Sanayi Destek Fonu için kredi kartı limiti 100 bin lira üzerinde olan kişilerden alınacak 750 TL'lik ücretle ilgili tartışmalar devam ediyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin'' dedi.

AK Parti'nin Savunma Sanayi Fonu'na destek amacıyla getirmeyi planladığı ve kamuoyunda tepki çeken vergi kalemlerine Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sahip çıkarak, 750 lira ödemek istemeyenleri DEM Parti'yi, Yunanistan'ı ve Ermenistan'ı savunmakla suçlamıştı. Açıklaması büyük tepki çeken Destici, bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak, 750 TL'yi ödemek istemediği için kredi kartı limitlerini düşürenlerin kartlarının iptal edilmesini istedi.

Mustafa Destici, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır:

Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, “savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan”, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz."