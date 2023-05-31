Maltepe mitingi için dikkat çeken yorum: İmamoğlu ''direnç'' oluşturmaya çalışıyor

Gazeteci Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe konuşmasına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız" şeklindeki ifadesinden hemen sonra Maltepe'de yaptığı konuşmayı yorumladı.

İmamoğlu, hukuk tarihine bir skandal olarak geçen 'ahmak' davasında, mahkeme başkanının "Bu sözlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap olarak söylendiği açık" gibi sözlerine rağmen 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılmıştı. İktidar kanadının İmamoğlu'nu açığa almak için 'uygun zamanı' beklediği ileri sürülüyor.

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İmamoğlu'nun "Birisi bugün İstanbul'un iradesine saygı duymuyor olabilir. Hayal kurmasına gerek yok. Dün dünde kalmıştır cancağızım. Ne sen ne de uydurma yargı kararların İstanbul'u asla teslim alamayacak" ve benzeri söylemlerle mahkemenin kendisiyle ilgili aldığı kararla ilgili kamuoyu oluşturduğunu dile getiren Erkin, şöyle devam etti:

"Saraçhane sürecinde olmayan birlikteliğin bu kez olması için şimdiden uyarı yapıyor.

İkinci tespit:

Erdoğan'ın siyasi yolculuğuyla kendi siyasi yolculuğu arasında benzerlik olmadığını anlattı. (Klişe benzetmeler cümlesi) Yani… AKP, Milli Görüş'ün lideri Erbakan'a 'isyan' etmiş ve 'Yenilikçi Hareket'i kurmuştu. Kendisinin böyle bir çalışma içinde olmadığı mesajı verdi.

Üçüncü tespit:

Mutlu olmak için yol alacağını ve daha hızlı koşacağını söylerken de 'durum dünden çok farklı' dedi. Bugün, CHP'nin özeleştiri mekanizmasını hayata geçirmesi gerektiğini de 'Mazeretimiz yok ama' diyerek anlatmaya çalıştı.

Dördüncü tespit:

'Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak gönül seferberliğini tam olarak kuramadık' cümlesinin adresi netti. 'Gönül seferberliği' başlattığını açıkça söyledi. Bunu da şu cümlelerle perçinledi: 'Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Geleceği hepinizle birlikte temsil ediyoruz. Bu siyaset anlayışına karşı demokratik mücadelemize her koşulda vazgeçmeden devam edeceğim, devam edeceğiz.'

Ve son tespit:

'Hatalarımızdan, eksiklerimizden ders çıkaracağız. Sırt sırta verirsek ve inanırsak en imkansız görünenlerin imkansız olmadığını göstereceğiz.' Bu da 'Yenilgi zafer değildir. Ders alalım ve birlikte ne yapacağımıza karar verelim' demekti, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na iletilen en açık mesajdı!

SONUÇ: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'istifa mekanizmasını' çalıştıracağını düşünmüyorum. Bu kendi dinamikleridir ve saygı duyulması gerekir. İmamoğlu ise öncelikle 'siyasi yasak kararına' karşı direnç oluşturmaya çalışıyor."

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