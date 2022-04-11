Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları için ilk açıklama

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın "Sayın Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" çağrısıyla adı muhalefetin en güçlü Cumhurbaşkanı aday adayı olarak geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'aday ol' çağrısıyla günlerdir konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında" dedi.

Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Akşener ve Yavaş, ortak açıklama yaptı. Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı konusunda da net konuştu.

İkilinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

MERAL AKŞENER: SAYIN YAVAŞ BİZİ DAVET ETTİ

Sayın Masur Yavaş; mayıs başında 3 yılda ne yaptık, hangi hizmetleri nasıl yaptık hesabını vermek adına bir çalışma planlamış. Beni ve partimizdeki arkadaşlarımızı davet etmek üzere ziyaret etti, kendisine çok teşekkür ediyorum. Elbette icabet edeceğiz, çalışmalarının sosyal belediyecilik anlayışının Türkiye'de nasıl olması gerektiğini gösteren, yoksulun yanında olarak belediye kaynaklarını çarçur etmek yerine yoksulun yanında olarak nefes aldıran bir belediye başkanımız. Dolayısıyla bu çalışmalarını sizlerle ve bizlerle paylaşacak. Bu nezaketi için çok teşekkür ediyorum, biz de icabet edeceğiz.

MANSUR YAVAŞ: YAPTIKLARIMIZI ANLATMAK İSTİYORUM

Bildiğiniz gibi 8 Nisan 2019'da devralmıştık, 2022'ye geldik. Önümüzde iki yıl daha var ama biz alışkanlık yaparak yaptıklarımızı anlatmak ve üç yılın hesabını vermek istiyoruz. Seçilmemize vesile olan Millet İttifakı paydaşlarının hepsini davet ederek Ankara'da 3 yılda neler değişti, neler yapıldı, engellemeler oldu mu, hangi konularda oldu ve bundan sonraki 2 yılı nasıl tamamlayacağız konularında bir açıklama yapacağız. Ankara halkının beklentileri de olacak ve bize ulaşacaktır. Bunun güzel bir tanıtımı yapılacak, ben de sayın Genel Başkanımızı davet etmeye geldim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 2 ayda bir gelip kendilerini ziyaret ediyorum çünkü kendisine Türkiye'nin her yerinden talep ve şikayet geliyor, kendisi bize aktarıyor ve biz de çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bu ziyaretlerden bir tanesi de gerçekleşti bugün.

ÜMİT ÖZDAĞ'A YANIT

Gazetecilerin Ümit Özdağ sorusuna yanıt veren Mansur Yavaş "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere ne de siyasi partilerin genel başkanlarına cevap vermemeli sadece işini yapmalı. Ben seçimden önce bir söz vermiştim; bize oy vermeyenleri düşman olarak görmeyeceğiz, seçim kazanmak zafer kazanmak değildir demiştim. O tavrım aynen sürüyor, hiç kimseyi ayırmadan ve herkese eşit davranarak görevimi sürdürmeye çalışıyorum. Bu arada tabi bazen böyle konuşmalara maruz kalıyoruz ama ben bunlara cevap vermeyeceğim. Çünkü ben kamu görevlisiyim ve kendimi siyasetin içinde görmüyorum. Açıklamalar benim rızam ve bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım." dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’den istifa ederek Zafer Partisi’ni kuran Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş’ın adaylığını desteklediklerini belirterek açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın öncesinde ve sonrasında Yavaş kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları reddedilmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin getirdiği görevlerin yerine getirilmeye devam edeceği ifade edilmişti.

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Millet İttifakı üyesi liderlerini dönem dönem ziyaret eden Mansur Yavaş, son olarak 13 Ocak tarihinde İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret etmişti.