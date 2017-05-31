Meclis'te tansiyon yükseldi ! ''Sana o belgeyi...''

Meclis Genel Kurulu'nda İktidar ve muhalafet milletvekilleri arasında FETÖ tartışması yaşandı.



TBMM Genel Kurulu'nda 15 Temmuz Darbe Girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için HDP'nin verdiği grup önerisi hakkında konuşmak üzere milletvekilleri söz aldı.

Muhalefet milletvekilleri, komisyon raporunu eleştirerek komisyonun darbe girişimini araştırmadığı savundu. 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, kürsüye çıkarak CHP'li milletvekillerinin FETÖ'nün televizyon kanalları ve gazetecileri kapatıldıktan sonra destek ziyaretinde bulunduklarına dair fotoğrafları gösterdi.

Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal fotoğraflara tepki gösterince milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, ikazlarına uymayan milletvekillerine "Böyle mi mücadele edeceksiniz? Yakışıyor mu?"dedi.

Tansiyonun düşmemesi üzerine Bahçekapılı birleşime ara verdi.

"SANA O BELGEYi YEDİRECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in CHP' ye bağış yaptığını iddia eden Reşat Petek'e dönerek "Sana o belgeyi yedireceğiz. Çıkıp özür dileyeceksin." dedi.