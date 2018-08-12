Meral Akşener yeniden genel başkan

İYİ Parti'nin 2'nci Olağanüstü Kurultayı "Daha yeni başlıyoruz" ana temasıyla düzenleniyor.

Partinin ATO Congresium'da devam eden kurultayında, Genel Başkanlık için tek aday Meral Akşener oldu.

1123 delegenin yer aldığı kurultayla Akşener 881 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

Genel Başkan seçiminin ardından 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimine geçilecek.

Bu arada seçim öncesi Akşener, Başkanlık Divanı'na, "GİK ve MDK seçiminin blok veya çarşaf liste yöntemlerinden hangisiyle yapılmasını üst kurul delegelerinin belirlemesine" ilişkin bir önerge sundu.

Önergenin okunmasının ardından yapılan oylamada "blok liste" kararı alındı.

Kurultay için siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişiye davetiye gönderildi. AK Parti, CHP, Büyük Birlik Partisi, ve Saadet Partisi'nin çağrıldığı kurultaya, MHP ve HDP davet edilmedi.

AKŞENER'İN KONUŞMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultayda konuşma gerçekleştirdi.

Akşener'in konuşmasından satır başları; Bu parti bir İYİ'ler hareketidir. Beşer fani, fikirler bakidir. Pusuya yatanlar bilsinler ki kötüyle mücadele devam ettikçe İYİ'lik hareketi de var olacaktır.

Veda niyetine 'ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz. 'Biz de seni çok sevdik be' dediniz.

Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Kariyer planlamasıyla siyaset yapmıyoruz. Gerekirse papaz cübbesi giyenlerden değiliz.

Eteğinde taş olan var mı? Diyecek bir sözü olan var mı? Öyleyse nerede kalmıştık.

Sizlere kolay bir başarı vadetmiyorum. Sabaha iktidar umanlar, bizimle yola çıkmasın. Yolumuz uzun ve çetin. Bu yolda karşınıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yığın engel çıkacak. Bu çetin fakat kutlu yolu, yufka yüreklilerle, korkaklarla, hesapçılarla yürüyemeyiz.

Sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü artıran yüzde 10 oy, İYİ Parti'nin sıçrama tahtasıdır. Biz, kınayanların kınamasına aldırmadan siyaset yapacağız. Neye inanıyorsak onu söyleyeceğiz.

Bu koskoca medeniyeti, ilkel kabilelerin yönetim anlayışına onun şefinin heveslerine kurban mı edeceğiz? Bir milletin kaderi bir adamın heveslerine ve onun dalkavuklarına terk edilemez. Bu bereketli topraklarda çok şey yetişir ama en iyi de insan yetişir.

Bu memleket hepimizindir, bu memleket kimsenin malı ya da kayınbabasının malı değildir. Emir komuta ile sevk ve idare edilen bir yapının Türk siyasetini yönetmesine uygun olmadığının bilincindeyiz. Tek adam modelini partimizde uygulamıyoruz ve uygulamayacağız. Yorgunluğa mahal yok.

İYİ Parti AK Parti ve CHP'nin bir kumpas ağzı gibi kullandığı yanlarına da her işi yapan İsviçre çakısı rolünde MHP'nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir. Türki siyaseti İYİ Parti'yle yükseklik, derinlik kazandı. Bu kamplaşmaya son vereceğiz. Siyasette yeni bil kuracağız. 16 yıldır 40 katır 40 satır terhicine zorlanan milletimiz İYİ Parti'yle nefes almıştır. İYİ Parti gelince kendini yıkılmaz zanneden iktidar kendini stepneye muhtaç hissetmiştir.

Ne Amerika'nın, ne de başka bir devletin, hükümet üzerinden ülkemizi, kendince ve küstahça cezalandırmaya kalkmasına asla ve asla müsaade etmeyiz.