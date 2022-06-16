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  4. MHP'den flaş karar! Kendi kendini feshetti

MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti

MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kulalndı.

Etiketler mhp diyarbakır il teşkilatı
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