MHP Lideri mitingde Erdoğan için oy istedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Elazığ'da gerçekleştirdiği mitingde, "Hedefimiz, Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, Meclis'te çok güçlü bir MHP kurulumu ve Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkmasıdır." açıklamalarında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Aday belli, karar net' temalı mitingde konuştu.

- Yunus diyor ya; 'cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.' Hayat varsa ümit vardır. Ülkü vardır. Ülke vardır. Ufuk vardır. Kaderdaşlık ve kardeşlik hukukuyla yaşayacağımız daha nice asırlar bizleri beklemektedir. Attığımız her adım umut doludur. Söylediğimiz her söz, saygı ve sevgiyle doludur. Kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun milli ve manevi değerlerin ortak paydasında yerini alan her insan bizim kardeşimizdir.

- Hiçbir şer odak aramızı açamayacaktır. Çünkü bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı, gelip geçici bir iş ortaklığı değildir. 1000 yıldır bu topraklardayız. 1000 yıldır el eleyiz. Omuz omuzayız. Acımızla ve sevincimizle biriz, beraberiz. Ayrımız yoktur, gayrımız yoktur. Hasmımız ise pek çoktur. Sizlere soruyorum. Haykırışınızla yeri göğü sallamanızı istiyorum. Zalimlere karşı, zillete karşı aynı safta mıyız? (Evet sesleri)

- Bu evetler Gakkoşların nerede ve kiminle durduğunun çok açık mesajıdır. 2023, Türkiye'nin yüzüncü yıl dönümüdür. 2023, lider ülke Türkiye'nin ön sözüdür. 2023, 13. Cumhurbaşkanı'yla birlikte, 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılacağı sandık yılıdır. 2023 yılına hazır mısınız? (Evet sesleri) Sandığa gidecek misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak mısınız? Varlığınızı, birliğinizi, dirliğinizi ve geleceğinizi müdafaa edecek misiniz? (Evet sesleri)

- Meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyorsunuz. Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın. Cumhur İttifakı, alayına birden göğüs gerecek ve kirli oyunlarını birer birer bozacaktır.

Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz, Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, Meclis'te çok güçlü bir MHP kurulumu ve Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkmasıdır. Cumhur İttifakı olarak Meclis'te nitelikli çoğunluğa ulaşmamız lazım. Soruyorum size, böyle hedeflere birlikte yürümeye var mısınız? Bize destek olacak mısınız?

Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet edip düşman sevindiren yüzsüzlerle ortak bir geleceğimiz yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, eylemleriyle beslediği, fıtratıyla bilediği siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Terörle mücadeleye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Yalan üstüne yalan söyleyen Kılıçdaroğlu'dur. CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Askerlerimize, polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açığın uyuşturucu paralarıyla kapatıldığını vicdanı rahatsız olmadan söyledi. Türkiye'nin gri listede olduğunu utanmadan söyledi. Bu muhalefet anlayışı olduktan sonra düşmana gerek bile yoktur.