MHP'nin kurultaya davet etmediği 3 parti

MHP’nin "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka” sloganıyla gerçekleştirilecek 12. Olağan Büyük Kurultayı, yarın saat 10.00’da başlayacak. Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kurultayla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kongre hazırlarının artık son aşamasında olunduğunu belirterek, “Yarın itibariyle Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde MHP muhteşem bir kongre yapmak suretiyle daha sonraki siyasi sürece hazır hale gelecek. Şu ana kadar ki çalışmalarımız gayet olumlu bir şekilde cereyan etti. Arkadaşlarımızla birlikte bu kongreden çok güçlü bir MHP’nin çıkacağı hususunda hiçbir endişemiz yok. Ciddi sayıda davetli var. 3 bin 200 civarında davette bulunduk. Medya mensuplarının daveti bin civarında. Yarın sayı vermiyorum ama bu salonun içi dışı ve her tarafı partililerimizle, mensuplarımızla ve misafirlerimizle dopdolu olacak. MHP 12. Olağan Kongresi’ni liderimiz Devlet Bahçeli’nin 10 Ocak 2016’da Kızılcahamam toplantısında söylediği gibi burada gerçekleştirecektir” şeklinde konuştu.



“Bu tip isimlerin ciddiye alınacak tarafı yoktur”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yalçın, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in “20 yıldır devletin başına devlet başına Devlet gelecek diyorlar ama MHP’nin başına Recep Tayyip Erdoğan geldi” açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Genel Başkanımızın ve MHP’nin içinde bulunduğumuz süreçteki dominant rolünü görmezden gelmek şekliyle mütalaa ederiz. MHP’nin özgür ağırlığı farklıdır, Türk siyasetinde oynadığı rolü özellikle de son dönemeçte hep birlikte müşahede ettik. Bu tip isimlerin ciddiye alınacak tarafı yoktur diye düşünüyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla sivillere mermi hakkının bine çıktığının sorulması üzerine Yalçın, “Bu şu anda gündemimizde değil. İyi bir kongre yapmakla meşgulüz. Önce bir onu yapıp bitirelim yarın. Daha sonra bu konudaki görüş ve düşüncelerimizi paylaşırız” dedi.



“Biz CHP’yi, HDP’yi ve İYİ Parti’yi davet etmedik”

CHP’li Özel’in MHP kongresine ilişkin ‘MHP davet etmedi, edemez durumdalar’ sözlerinin sorulması üzerine Yalçın, şunları kaydetti:



“Edemez durumda değiliz. Biz CHP’yi, HDP’yi ve İYİ Parti’yi davet etmedik. Her üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz. Dolayısıyla davet etmediğimiz doğrudur. Bunun siniriyle veya hazımsızlığıyla verilen ifadeleri de pek ciddiye almıyoruz.”

Kurultay salonunda ses, ışık ve sahneyle ilgili çalışmalar devam ediyor. "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka” sloganlarının yer aldığı afişlerin yanı sıra salona ‘Yüreğin vatan olsun vatanımız var olsun’, ‘MHP’nin sevdası milletin bekası’, ‘Vefası olmayanın bekası olmaz’, ‘Milliyetçi hareket beka için var elbet’, ‘Beka için el ver. Tarihe söz ver’ şeklinde afişler asıldı. Ayrıca MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Allah kerim ve şahittir ki şehitler ölmez, ezan susmaz Türk vatanı asla bölünmez” sözü de salonda yer alıyor. Salona Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in fotoğrafları da asıldı. Salonda her davetlinin oturacağı koltuk üzerine Türk bayrağı ve MHP bayrağı bırakıldı. Kurultayda Afrin operasyonu nedeniyle konser programı olmayacak. Ancak partinin kurultay şarkıları olarak ‘2023 Marşı’, ‘Lider Devlet Bahçeli’, ‘Milli Duruş’ şarkıları çalınacak.