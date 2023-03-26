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Millet İttifakı'nın iftar softasını eleştiren Bakan Varank'a tepki yağdı

Millet İttifakı'nın iftar softasını eleştiren Bakan Varank'a tepki yağdı
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Millet İttifakı'nın sofrası için "Kurtlar Sofrası" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da depremzedeler için düzenlenen ve Millet İttifakı ortaklarının da yer aldığı iftar sofrasını hedef aldı. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortaklarının ayrı olarak katıldıkları iftar sofralarının bulunduğu görselleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Erdoğan'ın Hatay'da bulunduğu iftar yemeğini 'Samimiyet Sofrası' olarak niteleyen Varank, Millet İttifakı'nın depremzedelerle olan iftar yemeği için 'Kurtlar Sofrası' ifadesini kullandı.

Varank'ın paylaşımı ve kullandığı ifadeler sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepki topladı.

Millet İttifakı'nın sofrası için "Kurtlar Sofrası" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Etiketler iftar sofrası samimiyet kurtlar kurtlar sofrası samimiyet sofrası mustafa varank
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