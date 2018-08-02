Muhaliflerin topladığı imza sayısı belli oldu; CHP'den sürpriz açıklama !

CHP'de parti içi muhalefet, olağanüstü seçimli kurultay için toplanan noter onaylı imzaları, Genel Merkez'e teslim edildi.

CHP'li Usluer olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısının toplandığını belirtirken CHP Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek, muhaliflerin bugün genel merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili "geri çekilen imzalar var. Kurultay için yeterli imza yok. Ancak incelemeler devam ediyor" dedi.

Genel merkezde muhalifler adına açıklama yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer şunları söyledi:

"16 Temmuz 2018 tarihinde TBMM’de yine delegelerimizi temsilen, temsili bir heyet olarak olağanüstü kurultay talebimizi açıklamıştık. Bugün yine delegelerimizi temsilen, bir il başkanımız, bir yüksek disiplin kurulu üyemiz, iki vekil arkadaşımız ve bir PM üyesi olarak temsili heyet olarak imzaları teslim etmeden bir basın açıklaması yapmayı uygun gördük.

Bir düğüm var. Ve biz diyoruz ki bu düğümü, bir düğüne çevirelim. Biz diyoruz ki, CHP’nin kurultayları aynı zamanda CHP’nin düğünleridir. Önümüzde yerel seçimler var. Ve 24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimlerde almış olduğumuz yüzde 22,6’lık bir sonucumuz var. Biz diyoruz ki yerel seçimlere hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir. 16 Temmuz’daki basın açıklamamızda da söylemiştik. İsteğimiz şudur, CHP’nin siyasal ideolojik tutarlılık göstermesidir. İsteğimiz bir kadro hareketinin CHP’de başlamasıdır.

Delege imzaları için bir noter şartının olmadığını görüyoruz. Siyasi partiler yasasına bakıyoruz, belediyelerin salt çoğunluğunun 5’te biri talebiyle olağanüstü kurultay toplanabiliyor. Bizim tüzüğümüzde noter şartı var. Yüzde 50+1 şartı var. Yani toplam delege sayısının yarısının bir fazlasının imzası alınmış olması gerekiyor ki olağanüstü kurultay yapılabilsin. Süreçte delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bunları ayıkladığımızda 1240 delege sayımız. İmza sayısının 621 olması gerekiyor.

Günlerdir merak ettiğiniz rakamı paylaşmak istiyoruz. Noter tasdikli imza sayımız 630.

Noter tasdiki yaptırmıştık, bugün tekrar bir noter kaydı yaptırdık. 630 imzanın, 622’sini Ankara 47’inci noterine tasdik ettirdik. Bunun ötesinde 50 delegemizin daha notere giderek kurultay için imza verdiğini biliyoruz. Biliyorsunuz belgelerin teslimi için son gün pazartesi 17:00’ye kadar olan süreç.

Bazı delegelerimiz belgeleri genel merkeze göndermişler. Genel merkezimiz tarafından açıklanmasını bekliyoruz. İmzasını çeken delegelerin olduğuna ihtimal vermemiştik. Ama farklı illerden farklı şekilde imzasını çeken, çektirilen arkadaşların olduğu bilgisi ulaştı. Bu rakamın ne olduğunu bizim bilme ihtimalimiz yok.

Ve 16 Temmuz’daki basın açıklamamızdaki demiştik ki, talebimiz sayısal bir talep değil siyasi bir talep. Bu talebi yapan CHP delegeleri değil, biz tüm seçmenlerden gelen talebi bir olağanüstü kurultay çağrısına dönüştürerek yapmıştık. Şimdi CHP’de bir çığlık var, bunu hepimiz duyuyoruz. Bir arayış var ve sadece CHP’de değil tüm Türkiye’de bir umut isteği var. Türkiye’de demokrasi istiyoruz. CHP olarak diyoruz ki, demokrasinin talebini biz yapıyoruz. Türkiye’ye demokrasiyi biz getireceğiz. Eğer Türkiye’de demokrasi istiyorsak önce CHP’de demokrasi olmalı.

'KAMUOYUNDA BU TARTIŞMALAR SONLANDIRILMALIDIR'

Şimdi kurultay delegesinin karşısına çıkamazsak, siyasal analizi yapamazsak, daha demokratik bir tüzük, program içeriği ile toplanamazsak biz yarın milletimizin karşısına nasıl çıkacağız? Nasıl oy isteyeceğiz? Bir an önce diyoruz ki, gerek partimizin içinde ve kamuoyunda bu tartışmalar sonlandırılmalıdır. Bir an önce Türkiye’nin sıcak gündemine dönülmelidir.

Bizim Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beklentimiz, imzaların takibini devam eden süre içerisinde olağanüstü kurultay sürecinin bir an önce sayın genel başkanımız tarafından başlatılmasıdır. Sağ duyunun ortak aklın bizzat sayın genel başkanımız tarafından oluşturulmasıdır.

Şunu da belirtmek istiyoruz ki, biz Atatürk’ün kendi öz partisini asla ve asla AKP’nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz. İlaveten söylemek istiyoruz ki, olağanüstü kurultay CHP’nin tüm örgütleri için, tüm üyeleri için bir birleştirici güç olacaktır. Ben buradan tüm imza veren delegelerimize teşekkür etmek istiyorum. Ve buradan yine son söz olarak diyoruz ki, önümüzdeki süreç olağanüstü kurultayımız önce partimiz sonra tüm Türkiye için hayırlı uğurlu olsun.

Elimizde şu anda belgeli 630 imza var. Ancak bunun dışında, hesapladığımız olduğunu bildiğimiz 50 imzalı belge var, bize ulaşmadı henüz. Arkadaşlarımıza sesleniyoruz, hafta başı pazartesi saat 17:00’ye kadar bu belgelerin ulaşması dahilinde onlar da işleme alınacaktır."

YETERLİ İMZAYA ULAŞILMAZSA NASIL BİR YOL İZLEYECEKSİNİZ?

"Bu bizim iç meselemizdir. Biz seçmenin talebini, delege imza beyanına dönüştürerek genel merkezimize iletiyoruz. Bundan sonra olacakları tahmin etmemiz mümkün değil. Diyoruz ki, biz CHP’yi AKP yargısında tartıştırmayacağız.

622 belgenin orijinali elimizde olduğu için noterden kaydını yaptırdık. Ama 8 belgenin de numaraları elimizde ama orijinalleri eklenecek, bunu da noterden kayıt altına aldıramadık. Sizlere bu net bilgileri de vermek durumunda kaldık. İl özelinde sayıları şu anda paylaşmayacağız."

Pazartesi günü sona eren imza verme işlemi sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Usluer, yeterli imzanın toplandığını iddia etmiş, ancak sayı vermemişti.

İmzaların Genel Merkez'e sunulması ile birlikte inceleme süreci başlayacak.

Seçimli olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için toplam delege sayısının yarıdan bir fazlasının imzası gerekiyor. Eğer bu çoğunluk sağlanırsa, 45 gün içerisinde olağanüstü seçimli kurultaya gidilecek.

CHP GENEL MERKEZİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için toplanan imzaların teslim edilmesinin ardından, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Noter onaylı imzaların partinin yazı işleri biriminde tek tek dökümünün yapıldığını vurgulayan Erkek, kesin açıklamanın ise inceleme tamamlandıktan sonra paylaşılacağını aktardı.

Muharrem Erkek, şunları söyledi:

"İlk incelemelere ve verilen sayılara göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor ama incelemeler devam ediyor. Hukuken ve tüzüğümüz gereği delegelerimizin noter onaylı beyanlarının sunulması ancak hukuki sonuç doğurabilir. Sunulan belgelerin içinde az da olsa fotokopi onaylarının, fotokopilerinin notere onaylatılmış başka bir notere onaylatılmış olduğu da beyan edildi. Biz arkadaşlarımızın beyanlarını incelemek üzere teslim aldık. Şu anda sayım döküm ve inceleme işlemleri, yetkili arkadaşlarımız tarafından talep edenlerin de yetkililerinin de olduğu, birlikte devam ediyor."

Erkek, bir soru üzerine CHP'nin kurultay delege sayısının bin 242 olduğunu bildirdi.

"Geri çekilen imza sayısı nedir?" sorusu üzerine Erkek, "Geri çekilen imzalar da var, 15 günlük yasal süre içerisinde tüzüğümüzün öngördüğü. Zaten sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra geri çekilen imzalar da düşülecek. Bütün işlemler tüzüğümüze, hukuka uygun bir şekilde yapılacak. Olağanüstü kurultay için yeterli imza varsa kurultayımız yapılır, yoksa yapılmaz." ifadesini kullandı.

"Noter kanalıyla size gelen belge sayısı nedir?" sorusunu da yanıtlayan Erkek, "Bir ya da iki. Çünkü noterde beyanda bulunanlar nüshaları kendileri aldıkları için, toplu olarak getirdikleri için o sayı çok düşük ama tüzüğümüzün aradığı 15 günlük yasal süre içinde imzasını çeken delegelerimiz de var. Bunların hepsi değerlendirilecek." dedi.

"CHP’nin bu aşamada yönetim olarak kurultay yapma girişimi olur mu?" sorusu üzerine ise Erkek, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan delegelerimizin iradesidir. Geri çekmeler de düşüldükten sonra sayının oldukça aşağılara ineceğini öngörüyoruz. Önemli olan şu, Türkiye’nin ağırlaşan sorunları var, önümüzde yerel seçimler var, bir an önce olağanüstü kurultay sürecini tamamlayıp CHP olarak yapacağız çok önemli çalışmaları yine hep birlikte sürdüreceğiz."