Muharrem İnce adaylıktan çekildi, CHP'den ilk yorum geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin CHP'den ilk yorum Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, ''Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası'na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için'' dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezi önünde basın toplantısı düzenledi. Son günlerde hakkında ortaya atılan kaset iddialarına tepki gösteren İnce, konuşmasının sonunda adaylıktan çekildiğini açıkladı. İnce, ''Bunu memleketim için yapıyorum. 'Saraydan para aldı, çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan montajlardan korktuğum falan yok.'' dedi.

"HALİL İBRAHİM SOFRASINA HOŞGELDİNİZ"

İnce'nin açıklaması büyük yankı uyandırırken CHP'den de ilk yorum geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası'na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı.