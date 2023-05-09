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Nur Cemaati'nden 14 Mayıs kararı

Nur Cemaati'nden 14 Mayıs kararı
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Nur Cemaati, 14 Mayıs seçimlerinde destekleyecekleri adayı ve partiyi açıkladı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler yaklaşırken Nur Cemaati'nden Yılmaz Bayramoğlu, 14 Mayıs 2023 seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

ERBAKAN'I DESTEKLEYECEKLER
Bayramoğlu, milletvekilliği seçiminde Erbakan'ı destekleyeceğini açıkladı. Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca ile yol ve dava arkadaşlığının olduğunu belirten Bayramoğlu, "Erbakan Hocamla büyük bir beraberliğim olmuştu. Çok sevdiğim bir muhteremdi." diye yad etti.

"ERDOĞAN BÜYÜK HİZMETLERDE BULUNDU"
Bayramoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vatanımız için, milletimiz için çok büyük hizmetlerde bulundu." dedikten sonra "Risale-i Nur'ların Diyanet'te basılmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceklerini açıklayan Yılmaz Bayramoğlu, "Ayasofya Camisi'ni açtı. Ancak daha hizmeti bitmedi. Bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmesini çok arzu ediyoruz. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımızı seçimlerde destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçeceğiz inşaallah." dedi.

"DESTEĞİMİZ BABAS GİBİ FERASETLİ ERBAKAN'A"
Yılmaz Bayramoğlu, milletvekilliği seçimleri için kime destek vereceklerini de şöyle anlattı: Milletvekilliği seçimlerinde rahmetli babası gibi ferasetli davranan, Cumhurbaşkanımızın önünü açan, sayın Fatih Erbakan'ı destekliyorum. İnşallah Fatih Erbakan beyefendi Meclis'e girecek, büyük hizmetlerde bulunacak.

Yılmaz Bayramoğlu, sözlerini şu temenni ile tamamladı: Bu seçimlerde inşaallah her evden hem Tayyip Erdoğan'a hem de Fatih Erbakan'a bir oy çıkacağını ümit ve arzu ediyorum.

Etiketler nur cemaati 14 mayıs seçim recep tayyip erdoğan yeniden refah partisi
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