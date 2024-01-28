ORC son Ankara anketinin sonuçlarını açıkladı
ORC Araştırma, yerel seçimlere 2 ay kala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Haber3com
Anket şirketleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı anketinin sonuçlarını açıklayan ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki bu sefer de Ankara anketinin sonuçlarını açıkladı.
Pösteki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da şu an yapılacak bir seçimde hangi adayın yarışı önde götüreceğini açıkladı.
Mehmet Pösteki, mevcut partilerin çıkardıkları adaylara göre alacakları oy oranını duyurdu.
"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?” sorulu Araştırma anketine 3800 katılımcının katıldığını dile getiren Pösteki, 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını şöyle açıkladı:
• Mansur Yavaş: %43,7
• Turgut Altınok: %40,9
• Cengiz Topel Yıldırım: %5,2
• Diğer: %3,2
• Kararsızım: %7,0
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?— Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) January 28, 2024
Araştırma Ankara ilinde 3800 katılımcı ile 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.@orc_arastirma
• Mansur Yavaş: %43,7
• Turgut Altınok: %40,9
• Cengiz Topel…
ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu mu, Kurum mu?
ORC Araştırma geçen hafta da İstanbul için yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını açıklamıştı
ORC Araştırma, İstanbul'da yaşayan seçmenlere ''Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?'' sorusunu yöneltti.
İmamoğlu önde gidiyor
Megakentin 39 ilçesinde yapılan yerel seçim anketinde, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 38.9 ile AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un önünde olduğu görüldü.
İşte İstanbul'da son durum
Ankette, Murat Kurum yüzde 37.2 oy alırken, İYİ Parti'nin adayı yüzde 4.1, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3.5, YRP adayı ise yüzde 2.5 oy aldı.
''Diğer'' yanıtını verenlerin oranı yüzde 2.3, kararsızların oranı ise yüzde 11.5 oldu.
YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / İSTANBUL— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) January 22, 2024
İstanbul'da yaşayan seçmenlere, şu anki oy verme eğilimlerini ölçmek amacıyla "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?"
sorusu yöneltilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre;
▪︎ E. İmamoğlu %38,9
▪︎ M. Kurum %37,2 pic.twitter.com/7Buv9T6TJp
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