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ORC son Ankara anketinin sonuçlarını açıkladı

ORC son Ankara anketinin sonuçlarını açıkladı
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ORC Araştırma, yerel seçimlere 2 ay kala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Haber3com

Anket şirketleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı anketinin sonuçlarını açıklayan ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki bu sefer de Ankara anketinin sonuçlarını açıkladı.

Pösteki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da şu an yapılacak bir seçimde hangi adayın yarışı önde götüreceğini açıkladı.

Mehmet Pösteki, mevcut partilerin çıkardıkları adaylara göre alacakları oy oranını duyurdu.

 "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?” sorulu Araştırma anketine 3800 katılımcının katıldığını dile getiren Pösteki, 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını şöyle açıkladı:

• Mansur Yavaş: %43,7
• Turgut Altınok: %40,9
• Cengiz Topel Yıldırım: %5,2
• Diğer: %3,2
• Kararsızım: %7,0

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