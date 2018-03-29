''Osmanlının 9 ordusu vardı. Çanakkale'deki ordu 5. ordudur''

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ‘’Meclis Sohbetleri’’ toplantısında, Çanakkale savaşına değindi ve ‘’Osmanlı'nın hatası olmasaydı bu savaşın çıkmayabileceğine ilişkin, tarihçilerin kanaati var. Yani Abdülhamit düşürülmeseydi, çok büyük bir ihtimalle savaş çıkmayabilirdi ya da Osmanlı savaşa katılmayabilirdi" dedi. "Şehit sayısında da kirlilik vardır. Çanakkale'de 250 bin değil 59 bindir şehit sayımız" diyen Kahraman sözlerini Osmanlı'nın 9 ordusu vardı. 9 cephede savaştık. Çanakkale'deki ordu 5. ordudur. 5. orduda 9 kolordu, 24 de tümen vardı. Bunlardan 19. tümenin komutanı Yarbay Mustafa Kemal'dir" diye sürdürdü.



Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak'ın haberine göre TBMM'de yapılan ve eski başkanlar Mehmet Ali Şahin ile Bülent Arınç’ın da yer aldığı ‘'Meclis Sohbetleri'' toplantısında konuşan Kahraman, Çanakkale'deki şehit sayısının da 250 bin değil, 59 bin olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanlığı ise, tarihi belgelere dayanarak Çanakkale kara ve deniz muharebelerindeki şehit sayısını, toplam 57 bin 263 olarak açıklamıştı.

‘'KİRLİLİK'' DEDİ…



18 Mart’ta yapılan kutlamaların, deniz zaferi olduğunu savunan Kahraman, kara savaşlarının bir ay sonra başladığını söyledi ve “Şehit sayısında da kirlilik vardır. 59 bindir şehit sayımız. Yaralı, kayıp, hasta, esir, bunlarla beraber 253 bin. ‘250 bin şehit verdik.’ ifadesi doğru değil. Osmanlı’nın 9 ordusu vardı. 9 cephede savaştık. Çanakkale’deki ordu 5. ordudur. 5. orduda 9 kolordu, 24 de tümen vardı. Bunlardan 19. tümenin komutanı Yarbay Mustafa Kemal’dir” dedi.

GENELKURMAY: 57 BİN



Genelkurmay Başkanlığı ise, 1997’de yayımladığı “Birinci Dünya Harbi’nde Çanakkale Cephesi Harekatı'' adlı kitapta 57 bin 263 şehit verildiğini açıklamıştı. Bu kitapta şu ifadeler yer alıyor: ‘' Harekata katılan Türk birliklerinde, kıtalara göre toplam 3 bin 31’i muharip, 2 bin 251’i yardımcı olmak üzere 5 bin 287 subay, 158 bin 363’ü muharip, 97 bin 365’i yardımcı olmak üzere 255 bin 728 er bulunuyordu. Çanakkale’de her iki tarafın da zayiatının oldukça büyük olduğu bir gerçektir. Ancak Türk tarafı zayiatının genellikle bu muharebelerde verilen şehit sayısıyla daima karıştırıldığı görülmektedir. Birinci el belgelere dayalı yapılan araştırmalara göre, kara ve deniz muharebelerinde verilen subay ve er şehit sayısı toplam 57 bin 263’tür'

