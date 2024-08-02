Özgür Özel sandığı işaret etti: ''Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Instagram'a erişim engeli getirilmesi ve AYM'nin internet sitesine erişilememesiyle ilgili olarak, ''Seçimlerde bu zihniyetten kurtulacağız. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulancak Belediye Başkanlığı ziyareti sonrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu ‘Instagram'a erişim engeli getirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Erişim engelline tepki gösteren Özel şunları söyledi: Instagram konusunda bir küresel saçmalık bir de ulusal saçmalık yaşanıyor. Küresel saçmalık; meta denilen 'Instagram' ve Facebook’un sahibi olduğu kuruluşun Haniye ile ilgili paylaşımlarından dolayı o paylaşımları kısıtlama getirmesi. Ulusal saçmalık da bunu protesto etmek için Instagram’ın tamamen kapatılması. Bu kararların ikisinin de kabul edilebilir bir tarafı yok. Bir hizmet sağlayıcının böyle bir sosyal medya ortamının kendi ülkesinin çıkarlarının ya da kendi ülkesinin eleştirildiği durumda özgürlükleri kısıtlaması kendi bindiği dalı kesmektir. Orası bir özgürlük ortamı, her fikir özgürce ve kısıtlanmadan suç içermedikten sonra paylaşılabilmeli. Bunu kısıtlayan META da yanlış yapıyor ama bunu görüp buna misilleme yapmak için Instagram‘ı; dünya kadar insan oradan haberleşiyor, ticaret yapıyor, sipariş veriyor ve dünya kadar genç Türkiye’de Instagram‘ı kullanıyor. Ve buna kısıtlama getiriyorsunuz. Tamamen saçmalık. Tamamen yanlış. Ve bu kararı hangi kafa nasıl alıyor. Mesela bu kararı alıp nerede ilan ettiniz. Bu karara hangi yargı merciinde nasıl itiraz edilecek. Bunların ortada düzenlemeleri yok ve tamamen kabul edilemez sansürcü bir zihniyet. Bunu yapanlar gerçekten çağ dışı insanlar. Ben bütün gençlere şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün Türkiye’yi yönetenler canları istediğinde 2-3 gün Instagram‘ı kapatabiliyorlar. Genç seçmenler, yerel seçimlerde yasaklı zihniyete dersini vermişti. Genel seçimlerde de hep beraber bunlardan kurtulacağız. Bir daha Türkiye’de internet ve sosyal medya erişimine hiç yasak gelmeyecek. Bunları, yasak gelmemesi için gençlerin bugünkü iktidarı iktidardan engellemesi, yasaklaması gerekiyor. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz bir daha kimse Instagram‘ı, Twitter’ı sosyal medyayı engelleyemeyecek" dedi.

'ARTIK SANDIKTAN BAŞKA ÇARE YOK'

Anayasa Mahkemesi ile ilgili soruya yanıt veren CHP lideri Özgür Özel, "Anayasa Mahkemesi’nin karar gelince, Anayasa Mahkemesi partimizin başvurusuyla, İletişim Başkanlığı’nın yetkilerini tarif eden sınırlarını çizen ve yapabileceklerini söyleyen üç maddeyi iptal etti. 'İletişim Başkanlığı sansürünün Başkanlığı olamaz' diyorduk. İletişim başka bir şey sansür başka bir şey diyorduk. Ama onlar o kanunu yaptılar ben de o gün meclise bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğimizi ve iptal edileceğini söylemiştim. Bugün iptal edildi. İptal edilmesini duyuran paylaşım konuldu birkaç dakika sonra silindi ardından da AYM’nin sitesine erişim engellendi. Yahu nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır. Ve bu millet için adına verilen kararlardır. Tutuyorlar bu kararın önce tweet’ini kaldırıyorlar, sonra erişimle engelliyor. Bugün yaşananlar tam bizim ne kadar haklı, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne kadar doğru, İletişim Başkanlığı'nın da ne kadar gözü dönmüş olduğunu gösteriyor. Çıkarılan kanunlarla İletişim Başkanlığı adeta hiçbir demokratik ülkede ve hiçbir kanunla kurulmuş kurumda olmaması gereken yetkiler kullanıyor. Bunun adı sansürcülük, baskıcılıktır. Bunu yapamazlar. Yapamayacaklarını hakimler söylüyor ona da erişim engeli getiriyorlar. Bu hakimlerin tamamına yakınını hatta bir üye hariç Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış hakimler. Yani Recep Tayyip Erdoğan‘ın, adaletine güvendiği hakimler. O hakimler diyor ki; yanlış yapıyorsunuz. O hakimlerin kararlarını da uymuyorlar, saygı duymuyorlar veya böyle saçmalıklarla üstüne gitmeye çalışıyor. Bunların hepsinden kurtulmanın 1 tane yolu var. Artık sandıktan başka çare yok. Bunları gençler demokratlar, bu ülkenin hukuka saygılı bütün insanları seçimde bir daha gelmemek üzere geri gönderecekler. Başka çaresi kalmadı bu işin" diye konuştu.

DHA