Seçim öncesi kaldıracağım dedi, seçimden sonra zam yaptı!

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Samsun’da 31 Mart yerel seçimlerinde, görevi Zihni Şahin’den devralan AKP’li Mustafa Demir, seçimden önce yüzde 15 indirim yapılan suya yüzde 25, sayaç okuma bedeli ile mezar yerlerine de yüzde 150 zam yapmıştı.

ERDOĞAN’A ŞİKAYET EDECEKLER

Mustafa Demir, bu kez de seçim öncesi “Kaldıracağım” dediği parkomatlara zam yaptı. Son zamlardan sonra parkomat ücretlerinin 1 saati 3 liradan 5 liraya, 2 saati 6 liradan 8 liraya, 3 saati ise 9 liradan 12 liraya yükseldi. Zamlara tepki gösteren Samsunlular, Erdoğan’a gönderilmek üzere imza kampanyası başlattı.

ZAMMA 'DÜZENLEME' SAVUNMASI

Yerel bir televizyon kanalında konuşan Başkan Mustafa Demir, yapılan zamların düzenleme olduğunu savundu. Demir, "Aslında su zammı değil. Eskiye göre fiyat ayarlaması. 2019 Ocak ayında daha önce yapılan doğru olmayan indirimin ayarlaması bu, enflasyonla mücadele için indirilmişti. SASKİ’nin zararı sudaki indirimle 6 milyon liraya çıkartıldı. Yaptığımız düzenlemeyle indirim olmamış haline geri çevirdik. O indirim olmasaydı biz hiçbir düzenleme yapmayacaktık" ifadelerini kullandı.

AK Partili Demir'in yaptığı son zamlar şöyle:

> Asri Mezarlık’taki 151 mezar yerinin fiyatı 7 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı; Kıranköy Mezarlığı’ndaki 105 mezar yerinin fiyatı 4 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı.

> Kent merkezinde çalışan dolmuşların ücreti 3 liradan 3.50 liraya, otobüs ve tramvay ücretleri de 4 liradan 4.50 liraya çıkartılmıştı.

> İçme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapıldı.